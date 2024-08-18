«Мы будем вглядываться в его глаза». Белохвостикова призналась в вечной любви к Делону

Французский актер Ален Делон многое значил для народной артистки РСФСР, советской и российской киноактрисы Натальи Белохвостиковой. В беседе с 360.ru она вспомнила, как почти три часа держалась с Делоном за руки на премьере фильма «Тегеран-43».

«Я никогда не забуду премьеру в Париже, когда мы сидели почти три часа, взявшись за руки, и понимали, что прожили год и сейчас [видим] результат этого года. И потом стояли, долго обнявшись, веря в то, что год съемок „Тегеран 43“ прожит не зря. И у нас получилось. Это вечная любовь», — сказала она.

Белохвостикова призналась, что в кино и искусстве Делон был для нее очень близким и дорогим человеком. Они общались и периодически виделись.

«Удивительный, очень добрый человек долга и чести. <…> Он не дал себе права упасть, был борцом, мужественным. И сейчас мы будем вглядываться в его фильмы, в глаза — не в улыбку, в которых только одиночество, и горечь, и боль, и драматизм, и трагизм. Он таким был. И я его бесконечно люблю», — заключила собеседница 360.ru.

Ален Делон скончался 18 августа в возрасте 88 лет.