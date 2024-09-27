Прощайте, леди Мэгги Смит. Удивительная жизнь звезды «Гарри Поттера» и «Аббатства Даунтон»
Британская актриса Мэгги Смит, известная по роли Минервы Макгонагалл, скончалась
Вселенная Гарри Поттера снова осиротела: в возрасте 89 лет скончалась Мэгги Смит. Весь мир знал ее по роли профессора Минервы Макгонагалл. Однако у британской актрисы была потрясающая фильмография и множество других, не менее замечательных, ролей.
Умерла Мэгги Смит
Сегодня, 27 сентября, в Лондоне на 90-м году жизни скончалась леди Командор ордена Британской империи, кавалер ордена Кавалеров Почета Маргарет Натали Смит. Впрочем, для большинства зрителей она навсегда останется невозмутимой и строгой Минервой Макгонагалл, профессором, а потом и директором Хогвартса.
Сыновья актрисы сообщили, что она умерла рано утром в больнице Челси и Вестминстер, которая считается одной из лучших клиник Великобритании. Незадолго до этого Смит очень сердилась из-за своей старости и говорила, что она сводит ее с ума.
Коллеги Смит всегда утверждали, что у нее было потрясающее чувство юмора и она не терпела дураков. Играть с ней — все равно, что оказаться в паре со львом.
«Она могла съесть любого живьем и часто так и делала. Но при этом была забавной и отличной компанией», — вспоминали актеры.
Жизнь Мэгги Смит
Маргарет Натали Смит родилась в пригороде Лондона 28 декабря 1934 года. Ее родители повстречались в поезде, который шел из Глазго в Лондон через Ньюкасл. Молодые люди практически сразу поняли, что каждый из них встретил свою судьбу.
Смит была третьим ребенком в семье — первыми на свет появились ее старшие братья-близнецы Алистер и Иен. Когда девочке исполнилось шесть лет, семейство перебралось в Оксфорд: там преподавал отец будущей актрисы, профессор-патологоанатом.
Мэгги Смит, как и ее братья, училась в Оксфордской средней школе, а потом и в университете. Именно там она и влюбилась театр. Первой большой ролью 17-летней актрисы в Oxford Playhouse стала Виола из пьесы «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира. Следующей была Золушка.
Помимо театра в Оксфорде, Смит также играла в труппе легендарного Old Viс Theatre, который ставил исключительно шекспировский репертуар. Здание театра как раз отреставрировали после фашистских бомбежек. Но не стоит думать, что эта работа давала большие гонорары — нет, будущей звезда приходилось подрабатывать официанткой.
Смит когда-то рассказывала, как «балансировала между этими подносами с чайниками, чашками с блюдцами и каким-то очень скучным печеньем». Одна дама как-то потребовала у нее яйцо всмятку. Девушка передала просьбу на кухню, но там сказали передать клиентке, чтобы она сама себе готовила то, что хочет.
Молодая актриса успевала появляться в телепередачах, в 1956-м она дебютировала на Бродвее, отыграв полгода в Ethel Barrymore Theatre, признанной достопримечательности Нью-Йорка. В том же году Смит сыграла в музыкальной кинокомедии вместе со знаменитым тогда британским комиком Кеннетом Уильямсом.
Дорога к славе
Бурная деятельность дала результат — молодую талантливую актрису-трудоголика заметили: в 1962 году Смит наградили престижной театральной премией Evening Standard Theatre Awards. Тут на нее обратил внимание великий британский актер и режиссер Лоуренс Оливье.
Интересно
Оливье был жестким учителем — почти полвека спустя, в 2015-м, на шоу Грэма Нортона Смит призналась, что наставник ударил ее по лицу во время постановки «Отелло». Но именно эта работа принесла ей первую номинацию на «Оскар» в 1965 году.
Вместе с Оливье они проработали восемь лет. Британский театральный критик Майкл Ковени писал, что легендарный актер сразу понял, что встретил достойную пару — Смит была необыкновенной. Они мгновенно стали не врагами, но профессиональными соперниками.
Личная жизнь
Смит продолжала активно нарабатывать фильмографию. Ее постоянно хвалили в рецензиях, и вот уже роль в «Расцвет мисс Джин Броди» принесла ей первую премию BAFTA за лучшую женскую роль. Постановка Генрика Ибсена «Гедда Габлер» — вторую премию Evening Standard за лучшую женскую роль.
Актриса снималась в комедиях, детективах, драмах, постановках классических произведений — она была поистине универсальна и перевоплощалась из образа в образ с легкостью, за которой стоял талант и долгий, изматывающий труд.
При этом актриса не забывала и о личной жизни. Летом 1967 года она вышла замуж за коллегу Роберта Стивенса. Они расстались весной 1975-го, а уже летом сыграла свадьбу с драматургом Беверли Кроссом. Этот брак продлился 13 лет, пока в 1998 году муж актрисы не умер от аневризмы.
От первого брака у Смит двое сыновей. Они оба продолжили актерскую династию, но не хотели использовать для прорыва имена родителей, так что взяли себе псевдонимы — старший стал Крисом Ларкиным, младший — Тоби Стивенсом. Парни подарили матери пятерых внуков.
Кстати, Стивенс успел засветиться в бондиане, сыграв главного антагониста в фильме «Умри, но не сейчас». И эта не единственная связь Смит с фильмами об агенте 007: ее близкая подруга — леди Джуди Денч — снялась в восьми фильмах в роли начальницы Джеймса Бонда — М.
«Гарри Поттер» и «Аббатство Даунтон»
Поистине всемирно актриса прославилась благодаря сказке. Хотя в Великобритании достаточно харизматичных дам в возрасте (достаточно посмотреть фильм «Чай с Муссолини», в котором сыграли и Смит, и ее подруга Денч, и вдова Оливье Джоан Плаурайт), представить себе другую профессора Макгонагалл невозможно.
Собственно, все очарование киносаги о мальчике, который выжил, соткана из мельчайших деталей, которые привнесли туда все актеры, занятые в проекте. Смит удалось воплотить образ идеального учителя: знающего, внимательного, заботливого, строгого и с замечательным чувством юмора.
Интересно
При этом сниматься было непросто: после выхода шестой части «Гарри Поттера» у актрисы диагностировали рак груди. В 1988 году Смит уже проходила лучевую терапию, когда ей лечили Базедову болезнь, и знала, что это нелегкое испытание. Тем не менее она не прервала съемки «Гарри Поттер и Принц-полукровка». К 2009-му недуг отступил.
Еще один сериал, знакомый многим — «Аббатство Даунтон». Смит отыграла там все шесть сезонов, представ вдовствующей графиней Вайолет Кроули с 2010 по 2015-й. Плюс — два полнометражных фильма из той же серии 2019 и 2022 годов.
Благотворительность Смит
При такой, казалось бы, невероятной занятости Смит находила время давать интервью, участвовать в телепередачах и заниматься благотворительностью. Осенью 2011 года она пожертвовала более четырех с половиной миллионов долларов на реконструкцию пострадавшего от землетрясения театра в Новой Зеландии.
Летом 2012 года она стала помогала привлечь внимание к Международной ассоциации по борьбе с глаукомой и всячески поддерживала эту организацию. Чуть позже нарисованная актрисой картина ушла с аукциона Celebrity Paw, а вырученные деньги отправились кошачьему приюту Cats Protection.
В 2020 году Смит вместе с другими актерами, награжденными рыцарским титулом — Кеннетом Браном, Джуди Денч, Дереком Джейкоби и Иэном Маккелленом, — провела благотворительную трансляцию в Zoom в пользу благотворительной организации Acting for Others, что помогает нуждающимся артистам. Кстати, ее возглавляет Денч.
Да только ли это! Смит была постоянным покровителем и щедрым спонсором своего первого театра Oxford Playhouse, вице-президентом кинотеатра Chichester Cinema и Королевского театрального фонда, поддержала кампанию Королевского садоводческого общества, которое популяризирует школьное садоводство.
Награды и номинации
За свою долгую и яркую жизнь Смит шесть раз номинировали на «Оскар» и завоевала две статуэтки: в 1970 году — за лучшую женскую роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» и в 1979-м — за лучшую женскую роль второго плана в картине «Калифорнийский номер».
Кстати, по поводу последнего фильма: Смит по сей день остается единственным человеком, который получил премию американских киноакадемиков за роль вымышленного номинанта на «Оскар».
Актрису 15 раз номинировали на премию британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и семь раз награждали. Было 11 номинаций на «Золотой глобус», из них три победы, в том числе и за «Аббатство Даунтон». Добавьте к этому четыре статуэтки «Эмми» и по одной от театральной премии «Тони» и Гильдии киноактеров США.
Но самой главной наградой для Смит была любовь зрителей. И они щедро дарили ее актрисе, раз за разом взрываясь аплодисментами на ее спектаклях, снова и снова пересматривая фильмы с ее участием. А это, по нынешним временам, почти бессмертие.