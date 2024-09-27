Прощайте, леди Мэгги Смит. Удивительная жизнь звезды «Гарри Поттера» и «Аббатства Даунтон»

Вселенная Гарри Поттера снова осиротела: в возрасте 89 лет скончалась Мэгги Смит. Весь мир знал ее по роли профессора Минервы Макгонагалл. Однако у британской актрисы была потрясающая фильмография и множество других, не менее замечательных, ролей.

Умерла Мэгги Смит Сегодня, 27 сентября, в Лондоне на 90-м году жизни скончалась леди Командор ордена Британской империи, кавалер ордена Кавалеров Почета Маргарет Натали Смит. Впрочем, для большинства зрителей она навсегда останется невозмутимой и строгой Минервой Макгонагалл, профессором, а потом и директором Хогвартса. Сыновья актрисы сообщили, что она умерла рано утром в больнице Челси и Вестминстер, которая считается одной из лучших клиник Великобритании. Незадолго до этого Смит очень сердилась из-за своей старости и говорила, что она сводит ее с ума. Коллеги Смит всегда утверждали, что у нее было потрясающее чувство юмора и она не терпела дураков. Играть с ней — все равно, что оказаться в паре со львом. «Она могла съесть любого живьем и часто так и делала. Но при этом была забавной и отличной компанией», — вспоминали актеры.

Фото: Мэгги Смит в фильме «Моя ужасная няня 2», 2010 год. CAP/FB / Global Look Press

Жизнь Мэгги Смит Маргарет Натали Смит родилась в пригороде Лондона 28 декабря 1934 года. Ее родители повстречались в поезде, который шел из Глазго в Лондон через Ньюкасл. Молодые люди практически сразу поняли, что каждый из них встретил свою судьбу. Смит была третьим ребенком в семье — первыми на свет появились ее старшие братья-близнецы Алистер и Иен. Когда девочке исполнилось шесть лет, семейство перебралось в Оксфорд: там преподавал отец будущей актрисы, профессор-патологоанатом.

Фото: Мэгги Смит, 1969 год. Cover Images / Global Look Press

Мэгги Смит, как и ее братья, училась в Оксфордской средней школе, а потом и в университете. Именно там она и влюбилась театр. Первой большой ролью 17-летней актрисы в Oxford Playhouse стала Виола из пьесы «Двенадцатой ночи» Уильяма Шекспира. Следующей была Золушка. Помимо театра в Оксфорде, Смит также играла в труппе легендарного Old Viс Theatre, который ставил исключительно шекспировский репертуар. Здание театра как раз отреставрировали после фашистских бомбежек. Но не стоит думать, что эта работа давала большие гонорары — нет, будущей звезда приходилось подрабатывать официанткой.

Фото: Мэгги Смит в главной роли фильма «О, что за чудесная война», 1969 год. imago stock&people via www.imago / Global Look Press

Смит когда-то рассказывала, как «балансировала между этими подносами с чайниками, чашками с блюдцами и каким-то очень скучным печеньем». Одна дама как-то потребовала у нее яйцо всмятку. Девушка передала просьбу на кухню, но там сказали передать клиентке, чтобы она сама себе готовила то, что хочет. Молодая актриса успевала появляться в телепередачах, в 1956-м она дебютировала на Бродвее, отыграв полгода в Ethel Barrymore Theatre, признанной достопримечательности Нью-Йорка. В том же году Смит сыграла в музыкальной кинокомедии вместе со знаменитым тогда британским комиком Кеннетом Уильямсом.

Фото: Дуэт Мэгги Смит и Питера Устинова, 1968 год. imago stock&people via www.imago / Global Look Press

Дорога к славе Бурная деятельность дала результат — молодую талантливую актрису-трудоголика заметили: в 1962 году Смит наградили престижной театральной премией Evening Standard Theatre Awards. Тут на нее обратил внимание великий британский актер и режиссер Лоуренс Оливье.

Интересно Лоуренс Оливье был настоящим мастером перевоплощений, владел разными голосами и акцентами. Он был номинирован на премию «Оскар» 15 раз и получил четыре награды как актер и режиссер за две шекспировских пьесы «Генрих V» и «Гамлет», а также за вклад в киноискусство. Кроме того, его удостоили рыцарства за заслуги на сцене и в кино и возвели в пожизненное пэрство — он стал бароном Оливье из Брайтона в графстве Суссекс. Еще он был офицером Ордена Почетного легиона и имел множество других наград. Хотя Оливье умер в 1989 году, свою последнюю роль он сыграл в 2004-м: с помощью компьютерной графики его оживили для фильма «Небесный капитан и мир будущего». Лоуренс Оливье был настоящим мастером перевоплощений, владел разными голосами и акцентами. Он был номинирован на премию «Оскар» 15 раз и получил четыре награды как актер и режиссер за две шекспировских пьесы «Генрих V» и «Гамлет», а также за вклад в киноискусство. Кроме того, его удостоили рыцарства за заслуги на сцене и в кино и возвели в пожизненное пэрство — он стал бароном Оливье из Брайтона в графстве Суссекс. Еще он был офицером Ордена Почетного легиона и имел множество других наград. Хотя Оливье умер в 1989 году, свою последнюю роль он сыграл в 2004-м: с помощью компьютерной графики его оживили для фильма «Небесный капитан и мир будущего».

Фото: Лоуренс Оливье в триллере Альфреда Хичкока «Ребекка», 1940 год. Selznick International Pictures / Global Look Press

Оливье был жестким учителем — почти полвека спустя, в 2015-м, на шоу Грэма Нортона Смит призналась, что наставник ударил ее по лицу во время постановки «Отелло». Но именно эта работа принесла ей первую номинацию на «Оскар» в 1965 году. Вместе с Оливье они проработали восемь лет. Британский театральный критик Майкл Ковени писал, что легендарный актер сразу понял, что встретил достойную пару — Смит была необыкновенной. Они мгновенно стали не врагами, но профессиональными соперниками.

Личная жизнь Смит продолжала активно нарабатывать фильмографию. Ее постоянно хвалили в рецензиях, и вот уже роль в «Расцвет мисс Джин Броди» принесла ей первую премию BAFTA за лучшую женскую роль. Постановка Генрика Ибсена «Гедда Габлер» — вторую премию Evening Standard за лучшую женскую роль. Актриса снималась в комедиях, детективах, драмах, постановках классических произведений — она была поистине универсальна и перевоплощалась из образа в образ с легкостью, за которой стоял талант и долгий, изматывающий труд.

Фото: Рекс Харрисон и Мэгги Смит в фильме «Горшочек с медом», 1967 год. KPA / Global Look Press

При этом актриса не забывала и о личной жизни. Летом 1967 года она вышла замуж за коллегу Роберта Стивенса. Они расстались весной 1975-го, а уже летом сыграла свадьбу с драматургом Беверли Кроссом. Этот брак продлился 13 лет, пока в 1998 году муж актрисы не умер от аневризмы. От первого брака у Смит двое сыновей. Они оба продолжили актерскую династию, но не хотели использовать для прорыва имена родителей, так что взяли себе псевдонимы — старший стал Крисом Ларкиным, младший — Тоби Стивенсом. Парни подарили матери пятерых внуков.

Фото: Слева направо: Мэгги Смит с старшим и младшим сыновьями. Roy Cummings / Global Look Press

Кстати, Стивенс успел засветиться в бондиане, сыграв главного антагониста в фильме «Умри, но не сейчас». И эта не единственная связь Смит с фильмами об агенте 007: ее близкая подруга — леди Джуди Денч — снялась в восьми фильмах в роли начальницы Джеймса Бонда — М.

Фото: Мэгги Смит и Джуди Денч играют главные роли в спектакле «Дыхание жизни» в Королевском театре, 29 октября 2002 года. Phil Loftus/Capital Pictures

«Гарри Поттер» и «Аббатство Даунтон» Поистине всемирно актриса прославилась благодаря сказке. Хотя в Великобритании достаточно харизматичных дам в возрасте (достаточно посмотреть фильм «Чай с Муссолини», в котором сыграли и Смит, и ее подруга Денч, и вдова Оливье Джоан Плаурайт), представить себе другую профессора Макгонагалл невозможно. Собственно, все очарование киносаги о мальчике, который выжил, соткана из мельчайших деталей, которые привнесли туда все актеры, занятые в проекте. Смит удалось воплотить образ идеального учителя: знающего, внимательного, заботливого, строгого и с замечательным чувством юмора.

Интересно Майкл Гэмбон, который с фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» играл профессора Дамблдора, скончался ровно год назад — 27 сентября 2023 года. Майкл Гэмбон, который с фильма «Гарри Поттер и Тайная комната» играл профессора Дамблдора, скончался ровно год назад — 27 сентября 2023 года.

При этом сниматься было непросто: после выхода шестой части «Гарри Поттера» у актрисы диагностировали рак груди. В 1988 году Смит уже проходила лучевую терапию, когда ей лечили Базедову болезнь, и знала, что это нелегкое испытание. Тем не менее она не прервала съемки «Гарри Поттер и Принц-полукровка». К 2009-му недуг отступил. Еще один сериал, знакомый многим — «Аббатство Даунтон». Смит отыграла там все шесть сезонов, представ вдовствующей графиней Вайолет Кроули с 2010 по 2015-й. Плюс — два полнометражных фильма из той же серии 2019 и 2022 годов.

Фото: Мэгги Смит в фильме «Аббатство Даунтон», 2019 год. CAP/RFS / Global Look Press

Благотворительность Смит При такой, казалось бы, невероятной занятости Смит находила время давать интервью, участвовать в телепередачах и заниматься благотворительностью. Осенью 2011 года она пожертвовала более четырех с половиной миллионов долларов на реконструкцию пострадавшего от землетрясения театра в Новой Зеландии. Летом 2012 года она стала помогала привлечь внимание к Международной ассоциации по борьбе с глаукомой и всячески поддерживала эту организацию. Чуть позже нарисованная актрисой картина ушла с аукциона Celebrity Paw, а вырученные деньги отправились кошачьему приюту Cats Protection.

Фото: Мэгги Смит и Дастин Хоффман, Лондон, 15 октября 2012 года. IMAGO/Awais Butt/FAMOUS / Global Look Press

В 2020 году Смит вместе с другими актерами, награжденными рыцарским титулом — Кеннетом Браном, Джуди Денч, Дереком Джейкоби и Иэном Маккелленом, — провела благотворительную трансляцию в Zoom в пользу благотворительной организации Acting for Others, что помогает нуждающимся артистам. Кстати, ее возглавляет Денч. Да только ли это! Смит была постоянным покровителем и щедрым спонсором своего первого театра Oxford Playhouse, вице-президентом кинотеатра Chichester Cinema и Королевского театрального фонда, поддержала кампанию Королевского садоводческого общества, которое популяризирует школьное садоводство.

Фото: Мэгги Смит в фильме «Отель „Мэриголд“. Заселение продолжается», 2015 год. CAP/NFS / Global Look Press

Награды и номинации За свою долгую и яркую жизнь Смит шесть раз номинировали на «Оскар» и завоевала две статуэтки: в 1970 году — за лучшую женскую роль в фильме «Расцвет мисс Джин Броди» и в 1979-м — за лучшую женскую роль второго плана в картине «Калифорнийский номер». Кстати, по поводу последнего фильма: Смит по сей день остается единственным человеком, который получил премию американских киноакадемиков за роль вымышленного номинанта на «Оскар».

Фото: Мэгги Смит в фильме «Калифорнийский номер», 1978 год. imago stock&people via www.imago / Global Look Press

Актрису 15 раз номинировали на премию британской академии кино и телевизионных искусств BAFTA и семь раз награждали. Было 11 номинаций на «Золотой глобус», из них три победы, в том числе и за «Аббатство Даунтон». Добавьте к этому четыре статуэтки «Эмми» и по одной от театральной премии «Тони» и Гильдии киноактеров США. Но самой главной наградой для Смит была любовь зрителей. И они щедро дарили ее актрисе, раз за разом взрываясь аплодисментами на ее спектаклях, снова и снова пересматривая фильмы с ее участием. А это, по нынешним временам, почти бессмертие.