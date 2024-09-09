От «гнойника» до самой любимой передачи. История КВН

КВН сразу полюбился зрителям. Даже после 15 лет небытия Клуб веселых и находчивых смог с триумфом вернуться к зрителям. Со временем блеск поугас, но до сих пор игра остается стартовой площадкой для множества талантов. Как все начиналось и что было до Александра Маслякова — в материале 360.ru.

ГГГ, ВВВ, телевизор КВН: как родился Клуб веселых и находчивых Летом 1957 года в Москве прошел VI Всемирный фестиваль молодежи и студентов. Тут-то и оказалось, что советское телевидение не может предложить молодым людям никаких передач. Так была спешно сформирована молодежная редакция под началом будущего профессора кафедры телевидения МГУ Сергея Муратова. Он подсмотрел у чехов смешную передачу «Гадай, гадай гадальщик» (ГГГ): участникам задавали каверзные вопросы, на которые нужно было остроумно ответить. Так в СССР появился «Вечер веселых вопросов», или ВВВ, где ведущие играли против зрителей в зале. Никаких заготовок не было — честно побеждал самый остроумный.

Фото: Первые ведущие передачи «Вечер веселых вопросов» — композитор Никита Богословский и актриса Маргарита Лифанова / Викимедиа

Передача шла в прямом эфире, так что одновременно играли и с телезрителями. Например, приз получал тот, кто быстрее привезет в студию седьмой том Джека Лондона, фикус в горшке и керосинку. Или предлагали летом явиться в шубе, шапке и валенках — кто первый, тот и победитель. Это последнее задание стоило передачи жизни. В высотку МГУ, откуда шел эфир, хлынула толпа в зимних одеждах. Народ просто смел милиционеров на входе, люди заполнили зал, вбежали на сцену, кто-то оборвал заднюю кулису… Трансляцию прекратили, передачу закрыли навсегда, ее авторов — уволили. Записей ВВВ не сохранилось.

Фото: Главное здание МГУ имени М. В. Ломоносова. Valery Lukyanov / Global Look Press

История КВН до закрытия в 1971 году Затишье продолжалось четыре года. Но передача формата ВВВ по-прежнему была нужна. В ноябре 1961 года заведующая отделом редакции программ для молодежи Центрального телевидения Елена Гальперина под свою ответственность попросила Муратова придумать что-то похожее. Вместе с друзьями — худруком и режиссером театра МГУ «Наш дом» Альбертом Аксельродом и начальником цеха Московского электролампового завода Михаилом Яковлевым — Муратов придумал концепцию новой телеигры. Ее назвали КВН, в честь любимого в народе телевизора, расшифровывав название как «Клуб веселых и находчивых».

Фото: Телевизор КВН-49 / Викимедиа 1/2 Фото: Телевизор КВН-49 с увеличительной линзой перед экраном / Викимедиа 2/2

Поначалу постоянного ведущего у КВН не было. Первые выпуски вела актриса Наталья Фатеева, ее сменил Аксельрод и диктор передач Центрального телевидения Светлана Жильцова. Думали зазвать капитана одной из игравших команд, но он отказался. Зато предложил своего друга и однокашника — Александра Маслякова.

Клуб веселых и находчивых сразу стал невероятно популярным в СССР. В КВН играли даже школьники, отборочные турниры проходили во всех вузах страны, лучшие команды отправлялись в Москву. Кстати, все выступления до 1971 года шли в прямом эфире. Но хоть ЧП, как с ВВВ не случались, передача не нравилась телевизионному руководству.

Интересно Первый выпуск КВН состоялся 8 ноября 1962 года. Гимном передачи стала песня «В урочный день, в урочный час» — ее написал композитор Юрий Саульский на слова поэта Владимира Орлова, а исполнил Олег Анофриев. Первый выпуск КВН состоялся 8 ноября 1962 года. Гимном передачи стала песня «В урочный день, в урочный час» — ее написал композитор Юрий Саульский на слова поэта Владимира Орлова, а исполнил Олег Анофриев.

Руководитель Центрального телевидения Сергей Лапин не скрывал, что его раздражал КВН. Он называл его «гнойником на теле молодежной редакции». Студентов-юмористов все сильнее загоняли в рамки, вплоть до того, что на сцену не пускали мужчин с бородой. В конце 1971 года передачу закрыли.

Фото: Конкурс КВН «Умелые руки» между командами Московского государственного института иностранных языков имени Мориса Тореза и Первого Московского медицинского института имени И. М. Сеченова. Владимир Блиох / РИА «Новости»

КВН после 1986 года КВН обязан своему возвращению перестройке. Бывшие игроки, уже взрослые и солидные люди, смогли убедить телевизионное руководство, что Клуб веселых и находчивых просто необходим. Ведь он появился во времена «оттепели», закрытие стало одним из символов застоя, так пусть открытие будет символом добрых перемен. Двадцать пятого мая 1986 года на телеэкранах зазвучал новый гимн игры — песня «Мы начинаем КВН». Музыку к ней написал композитор Владимир Шаинский. Он же закрыл в своем кабинете поэта и экс-кавээнщика Бориса Салибова, заявив, что не выпустит до тех пор, пока не появится как минимум один куплет. «Узник» справился за два часа.

Поначалу авторы планировали обойтись без ведущего или менять его от игры к игре, выбирая из капитанов команд-победителей. Но в итоге решили снова пригласить Маслякова. А вот его партнерша Жильцова отказалась вступать дважды в одну и ту же реку. Ренессанс удался на славу: уже через несколько выпусков игра обрела ту же бешеную популярность, что и первый КВН. Шутки участников цитировали все вокруг, на время трансляции все стремились к телевизору — такая же народная любовь была разве что у передачи «Вокруг смеха».

Фото: Александр Масляков, 2015 год. Maxim Burlak / Global Look Press

Роль Александра Маслякова Однако скоро зрители стали замечать, что меняется не только мир вокруг, но и любимая игра, причем и то, и другое не в лучшую сторону. Импровизация, на которой, собственно, основывался КВН, практически полностью исчезла. К тому же в студенческих командах все чаще появлялись люди, не имеющие отношения к вузу, который они представляли. Пришло время шоу. Команды обзавелись собственными авторами, которые писали им не только сценарии шуток, но и возможные ответы на вопросы зрителей, и даже сами вопросы для подсадных в зале. Все номера перед съемкой просматривали и подвергали жесткой цензуре, никаких прямых эфиров уже не было.

Фото: Президент России Борис Ельцин приветствует ведущего КВН Александра Маслякова, 1996 год. Дмитрий Донской / РИА «Новости»

Менялась сама структура игры, а скоро у нее появился полноправный хозяин: в 1990 году Александр Масляков основал телевизионное творческое объединение «АМиК» — «Александр Масляков и компания», которое производило передачи КВН и сопутствующие товары, например книги (да, там и издательство тоже есть). Со временем к Маслякову присоединились его домочадцы: сын стал генеральным директором ТТО «АМиК», невестка — директор Дома КВН, внучка ведет детский КВН. Игра стала буквально семейным бизнесом, хотя никто из них не имеет прямого отношения к созданию Клуба веселых и находчивых.

Фото: Дворец «Планета КВН» / Викимедиа

Самые смешные номера КВН «Приветствие», Одесские джентльмены, 1990 год

«Эммануэль», команда ДГУ, 1993 год Сразу предупреждаем: грудь экс-участницы команды Ирины Елкиной — накладная.

«Мальчиш-кибальчиш», команда «Дети лейтенанта Шмидта», 1998 год

«Потому что гладиолус!», команда «Уральские пельмени», 2003 год

«Гадя Петрович Хренова», команда «Утомленные солнцем», 2005 год

Как стать кавээнщиком Несмотря на то что игра сильно потеряла свою популярность в народе, множество молодых людей стремятся «оказаться в телевизоре». Ведь немало команд, выйдя на «пенсию», открыли на ТВ собственные шоу, множество актеров и звезд шоу-бизнеса вышли именно из КВН. Один даже стал политиком, но на сцене у него получалось куда лучше.

В КВН играли звезда ведущий капитал-шоу «Поле чудес» Леонид Якубович, «Реальных пацанов» Николай Наумов, режиссер Юлий Гусман, практически весь Comedy Club и Comedy Woman. Певица Пелагея вообще вышла на московскую сцену в 11 лет вместе с командой Новосибирского государственного университета. Список можно продолжать очень долго. Попасть в Клуб веселых и находчивых сегодня можно тремя путями. Первый — вступить в существующую опытную команду, но для этого нужно уже хорошо играть на сцене, петь или обладать какой-то незаурядной внешностью, а лучше всего — все сразу. Если есть талант, то в этом способе нет ничего зазорного — так делали многие будущие «звезды» игры.

Второй путь — вступить в молодую команду своего или чужого вуза, школы. Так можно познакомиться с уже играющими ребятами, оценить свои силы, повысить профессиональное мастерство. Третий вариант — создать собственную команду, с ней репетировать, выступать и стараться добиться успеха и признания. Игры в КВН делятся на лиги. Начинающим нужно пройти региональный отсев, чтобы оказаться в Центральных лигах, победители которых отправляются выступать в Первую лигу в Москве. Дальше следует Премьер-лига, а только после нее Высшая — та самая, выступление которой покажут по Первому каналу.