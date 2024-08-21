Алена Делона похоронят в поместье рядом с его собаками

BFMTV: похороны актера Алена Делона пройдут в его поместье во Франции 24 августа

L.Urman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press
Фото: L.Urman / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Французского актера Алена Делона похоронят 24 августа в поместье Души. Проститься с актером придут не больше 40 человек, сообщил BFMTV.

По данным телеканала, на церемонии прощания с артистом будут присутствовать трое детей Делона и узкий круг знакомых.

Скромные похороны — воля Делона. Он не хотел ни пышных траурных мероприятий, ни национального прощания.

Актера предадут земле в часовне, расположенной в поместье, где он жил. Там же погребены 35 собак Делона. Последнего пса артиста по кличке Лубо решили не усыплять, как этого хотел хозяин. Семья Делона пообещала позаботиться о животном.

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