Алена Делона похоронят в поместье рядом с его собаками

BFMTV: похороны актера Алена Делона пройдут в его поместье во Франции 24 августа

Французского актера Алена Делона похоронят 24 августа в поместье Души. Проститься с актером придут не больше 40 человек, сообщил BFMTV .

По данным телеканала, на церемонии прощания с артистом будут присутствовать трое детей Делона и узкий круг знакомых.

Скромные похороны — воля Делона. Он не хотел ни пышных траурных мероприятий, ни национального прощания.

Актера предадут земле в часовне, расположенной в поместье, где он жил. Там же погребены 35 собак Делона. Последнего пса артиста по кличке Лубо решили не усыплять, как этого хотел хозяин. Семья Делона пообещала позаботиться о животном.