Автоэксперт Попов предложил установить передние номера на мотоциклы

Передние госномера на мотоциклах помогут камерам фиксировать больше нарушений и могут снизить аварийность, сообщил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, пишет kp.ru .

Сейчас большинство комплексов видеофиксации снимают транспорт спереди или сбоку, поэтому не могут распознать номер мотоцикла. Как пояснил Попов, байкеров фиксируют лишь камеры, работающие «в спину», а таких устройств значительно меньше.

Эксперт привел в пример проезд на запрещающий сигнал светофора: камера может записать нарушение, но не установить личность мотоциклиста без переднего номера. По его мнению, новая норма мотивировала бы водителей соблюдать скоростной режим и другие правила, хотя и вызвала бы недовольство мотосообщества.

Попов также призвал Госавтоинспекцию чаще проверять мотоциклистов. Он считает, что транспорт следует отправлять на штрафстоянку, если номер нечитаем или у водителя есть проблемы с документами.