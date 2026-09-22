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    Автоэксперт Попов предложил установить передние номера на мотоциклы

    Передние госномера на мотоциклах помогут камерам фиксировать больше нарушений и могут снизить аварийность, сообщил эксперт рабочей группы при Правительстве РФ по законодательству в сфере безопасности дорожного движения Дмитрий Попов, пишет kp.ru.

    Сейчас большинство комплексов видеофиксации снимают транспорт спереди или сбоку, поэтому не могут распознать номер мотоцикла. Как пояснил Попов, байкеров фиксируют лишь камеры, работающие «в спину», а таких устройств значительно меньше.

    Эксперт привел в пример проезд на запрещающий сигнал светофора: камера может записать нарушение, но не установить личность мотоциклиста без переднего номера. По его мнению, новая норма мотивировала бы водителей соблюдать скоростной режим и другие правила, хотя и вызвала бы недовольство мотосообщества.

    Попов также призвал Госавтоинспекцию чаще проверять мотоциклистов. Он считает, что транспорт следует отправлять на штрафстоянку, если номер нечитаем или у водителя есть проблемы с документами.

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