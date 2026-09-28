Сотрудники ГАИ усилили контроль на пешеходных переходах в Одинцове

С 28 сентября по 4 октября в Одинцовском округе проходит профилактическая кампания «Пешеход — Пешеходный переход». Инспекторы проверят соблюдение правил дорожного движения водителями и пешеходами.

В Одинцове началась профилактическая кампания «Пешеход — Пешеходный переход», направленная на снижение количества дорожно-транспортных происшествий.

В рамках мероприятия сотрудники Госавтоинспекции проведут рейды во всех муниципальных образованиях округа. Особое внимание уделят водителям, которые нарушают правила проезда пешеходных переходов, а также пешеходам, не соблюдающим требования дорожного движения.

Полицейские напоминают жителям: перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что автомобиль остановился и водитель действительно пропускает человека.

Осенью безопасность на дорогах осложняют погодные условия — дождь, туман, мокрый асфальт и ранние сумерки. Дополнительную опасность создают яркое солнце и свет фар, которые могут временно ослепить участников движения.

Автомобилистам при приближении к пешеходным переходам рекомендуют заранее снижать скорость и быть готовыми остановиться. Особую осторожность следует проявлять рядом с детьми и пожилыми людьми.