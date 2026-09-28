Автоинспекторы в Воскресенске провели профилактическую акцию

Сотрудники Госавтоинспекции вместе с участниками «Родительского патруля» провели профилактическую акцию возле одной из школ. Водителям напомнили о правилах перевозки детей и ответственности за безопасность маленьких пассажиров.

Вблизи школы сотрудники Госавтоинспекции совместно с общественным объединением «Родительский патруль» провели профилактическое мероприятие «Маленький пассажир — большая ответственность».

Автоинспекторы и родители рассказали водителям о важности соблюдения правил перевозки детей в автомобиле. Участникам акции напомнили, как правильно выбирать детское кресло и в каких случаях допускается использование штатных ремней безопасности.

Особое внимание уделили тому, что даже короткая поездка требует соблюдения всех мер безопасности. Госавтоинспекторы призвали водителей не пренебрегать правилами перевозки юных пассажиров, чтобы снизить риск дорожно-транспортных происшествий.

Акция направлена на профилактику аварий с участием несовершеннолетних пассажиров и предупреждение нарушений правил дорожного движения. Всем участникам вручили тематические памятки и полезные аксессуары.