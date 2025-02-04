Сажатели и расстреливатели. Авторы списка кандидатов на «свинцовую инъекцию» готовятся к встрече с Путиным

В 2022 году в России сложилась благоприятная обстановка для рождения новой культуры. Старая, не вполне конкурентная, обросшая связями и обязательствами междусобойчика, была немного потеснена. Стало свободнее дышать. Многие увидели тогда новые большие перспективы для нашей культуры. Но что же произошло, когда настало время этой культуре родиться? Появился комиссар и начал составлять списки лишних.

Представьте родильную палату, где в тишине священнодейства рожает женщина. Тут к ней врывается комиссар в грязных сапогах и с наганом. Вместо того чтобы дать роженице благополучно разрешиться, он трясет над ее головой стволом и ставит условия: чтобы младенец вышел непременно мальчик, весом четыре кило, глаза голубые, чубчик. Можно сказать, то же происходит в нашей культуре. Привели комиссаров, начали подгонять роженицу, давить на живот и угрожать пристрелить, если родит не того младенца. А родить она для русской литературы, очевидно, должна была ладного, складного, идеального члена нового литературного кружка, разделяющего определенные корпоративные ценности, исповедующего левые взгляды, уважающего Сталина и готового безропотно отрабатывать получаемые гранты. Такого не получилось. Тогда в ход пошли расстрельные списки.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / Global Look Press

«Всех поименованных расстрелять» Писатель Захар Прилепин 24 января опубликовал пофамильный список лиц, которых охарактеризовал как правых националистов и критиков советской власти, а его читатели домыслили и уже назвали поименованных нацистами. В список попали журналист Борис Корчевников и весь телеканал «Спас», топ-менеджер ВГТРК Андрей Медведев, публицисты Дмитрий Ольшанский и Егор Холмогоров и даже всесоюзная «Красная шапочка» Яна Поплавская. Сам писатель указывает, что список бесконечный: «и т. д. и т. п. — почти бесконечно длинный ряд, с охватом в десятки миллионов зрителей, читателей, слушателей». Всех этих лиц, организации, СМИ объединяет негативное отношение к сталинизму, однако с подачи Прилепина они превратились в нацистов.

Фото: Гендиректор телеканала «Спас» Борис Корчевников. Shatokhina Natalia/news.ru / Global Look Press

Резиденты списка взволнованы, на «Спасе» вышла целая передача, куда пришли некоторые из списка: они удивлялись, как же так могло произойти, почему снова списки и, главное, почему во враги России попали русские люди, поддерживающие свою страну и свою армию? Настороженность понятна, ведь пофамильные списки от сталиниста в принципе неприятны, а конкретно в случае с Прилепиным, боевым офицером, они сразу обросли множеством призывов разобраться с «вражинами» силовым путем — об этом прямо пишут Прилепину его читатели. К примеру, неделю висит на «Дзен»-канале Прилепина предложение лечить поименованных «свинцовой инъекцией в мозг».

Фото: Комментарий на «Дзен»-канале Захара Прилепина. Скриншот / Соцсети

Бывший нацист научит писателей патриотизму Тем временем Захар Прилепин уже переключился: 27 января в Госдуме под эгидой «Справедливой России» прошло совещание по вопросам литературного процесса. На нем выступили представители «Союза 24 февраля» — организации патриотически настроенных писателей, которых от других патриотически настроенных писателей отличает близость к Захару Прилепину. На этой встрече поднимали вопросы введения в литературе государственной цензуры, государственной монополии на книгоиздание и распространение книг, борьбы с иностранным влиянием на книжную индустрию, внедрения допсборов для иностранной литературы. В конечном счете ряд лиц свел рассуждение о будущем нашей литературы к выметанию с рынка недостаточно патриотично настроенных писателей. Но есть проблема: озвучивали это люди из близкого круга Захара Прилепина. Те самые, что за три дня до того активно распространяли пофамильный список врагов России, куда Захар Прилепин включил патриотично настроенных, но не уважающих Сталина людей. Из чего можно заключить, что реформа литературы под таким руководством приведет к тому же: правильным и патриотичными признают писателей из круга Прилепина, а остальных смешают в кучу — монархистов, либералов, троцкистов и просто аполитичных граждан, которые не примкнули к кругу.

Фото: Писатель и политический деятель Захар Прилепин на церемонии награждения лауреатов литературной премии «Большая книга». На втором плане: президент Российского книжного союза Сергей Степашин / РИА «Новости»

Оснований для подобных опасений много. Сам круглый стол стал таким основанием, потому что туда пригласили людей, которые, прямо скажем, пока не продемонстрировали компетенций, необходимых для участия в подобном разговоре. Например, большое слово получил литератор из Северодвинска Андрей Рудалев, друг Захара Прилепина, известный тем, что писал о нем книгу. Большие вопросы вызывает выступление в Госдуме писателя и поэта Александра Пелевина, который выступил под портретом председателя парламентской партии Сергея Миронова. Пелевин высказался о необходимости сворачивать литераторам на патриотические рельсы и вводить «разумную» цензуру. Есть проблема: Александр Пелевин руководил петербургским отделением общества «Монолит», под именем wolgast, wolgast88 написал множество стихов с восхвалением вермахта, один из его сотоварищей по монолиту выложил сборник таких стихов — их набралось свыше 190 страниц.

Пелевин не отрицает свое нацистское прошлое: да, говорит, было дело, что «неиронично зиговал». Также А. Пелевин носил нацистскую форму и еще в 2021 году развязно шутил со ссылкой на Гитлера, а в 2022-м приступил к поддержке армии.

Еще в 2023-м Смольный пытался запретить выступление Александра Пелевина на Дворцовой площади: все же блокадный город, а тут вермахт, Гитлер, стихи с фразами «вешать, вешать без пощады черномазых на крюках», от которых Пелевин не отрекся. Продавили тогда, он выступил. А теперь уже в Госдуме.

Фото: Александр Пелевин на презентации сборника стихов «ПоэZия русской зимы» в национальном центре «Россия» в Москве. / РИА «Новости»

Ошибки бывают у всех. Однако Александр Пелевин ни разу не вышел и, как говорится, не покаялся: наоборот, когда обнародовали факты его недавнего прошлого, он вместе с другими товарищами из круга Захара Прилепина объявил городскими сумасшедшими и хулителям тех, кто требовал от его объяснений. В прилепинском издании «Ваши новости» вышла статья о том, что обидчиков Пелевина смоет история. Сам Пелевин назвал тех, кто написал о его прошлом, «не очень здоровыми и явно неудовлетворенными жизнью женщинами». Еще прилепинцы всячески шумели, будто Прилепина заказали некие либералы, хотя писали о нем авторы государственных СМИ, которые живут в России и поддерживают свою армию.

Фото: Александр Пелевин на презентации своей новой книги «Гори огнем» на международной ярмарке интеллектуальной литературы non/fictioNo24 в московском Гостином дворе. / РИА «Новости»

Сейчас этот человек вступил в «Союз 24 февраля» и в Госдуме выступает за введение цензуры, госрегулирование литпроцесса и патриотический курс литераторов. Дальше будет страшнее: по итогам этого литературного совещания Захар Прилепин станет готовить доклад для встречи с Владимиром Путиным. То есть, получается, президент будет узнавать о положении дел в литературе от… друга юности Прилепина из Северодвинска и от бывшего нациста, призывавшего «вешать черномазых на крюках»?

Фото: РИА «Новости»

Литературное движение «Свой рот на дороге» На кого Захар Прилепин тянет одеяло, самые недогадливые должны были понять хотя бы на этапе вручения литературной премии «Слово»: два первых приза в главных прозаических номинациях там получили книги людей из прилепинского круга — Дмитрия Филиппова и Анны Долгаревой. Книги, на мой взгляд, чрезвычайно слабые, обе номинировались на этапе работы над рукописями, обе изданы Прилепиным: книга Филиппова «Собиратели тишины» поступила в продажу уже после присуждения ему приза в три миллиона рублей. И если кто-то считает, что Долгарева или Филиппов победили неких либералов, врагов России или демшизу, спешу расстроить: их наградили в обход не просто других патриотов, но и ветеранов, которые написали куда более добротные и популярные книги, к старту «Слова» уже ставших бестселлерами. К примеру, пролетели номинированные Андрей Лисьев, Даниил Туленков и Сергей Лобанов.

Фото: Анна Долгарева на презентации сборника стихов «ПоэZия русской зимы» в национальном центре «Россия» в Москве / РИА «Новости»

С Туленковым я, если что, разругалась, но хочу сказать: он написал настоящий бестселлер «Шторм Z», книга эта отличная. А Сергею Лобанову — фактурному классическому поэту — не помогло даже эффектное выступление перед министром культуры: прокатили боевого десантника, дали почетную грамоту. Деньги, между прочим, государственные: на премию «Слово» выделили грант в 39,7 миллиона рублей.

Это явление того же порядка, что и присуждение звания врага народа Борису Корчевникову, — плод борьбы за ресурсы. Итогом такого подхода стала не только опасная ситуация, при которой новые большевики составляют списки врагов и приводят в Госдуму не извинившихся бывших нацистов, чтобы те лоббировали введение цензуры. Хуже, что мы получили за наши деньги неэффективную агитацию с пропагандой и мало читаемую патриотическую литературу.

Дмитрий Филиппов, чья изданная Прилепиным книга удостоилась первого приза как лучшая в России, недавно выступал в петербургском Доме книги. Да еще в компании трех коллег: при хорошей медиаподдержке и массированной рекламе пришли на выступление не больше 50 человек. В Петербурге! Вот кого мы приобрели! А что потеряли? К примеру, на днях о своем закрытии объявила АСПИР — Ассоциация писателей и издателей. Организация, поддерживавшая много ерунды. Но АСПИР возила по стране, к примеру, никуда не уехавшего Евгения Водолазкина или поэта Дмитрия Воденникова, который тоже поддерживает Россию и участвовал в околоприлепинском грантовом проекте «Поэты — России».

Фото: Дмитрий Воденников на ежегодном российском книжном фестивале на Красной площади, 2020 год / РИА «Новости»

Однако прилепинцы остро критиковали АСПИР как гнездо либерализма, заставляя верить, будто условный роман «Лавр» о средневековом Пскове — средоточие либеральной крамолы. Что мы получили с утратой АСПИР? Вновь снижение конкуренции. Сначала речь шла о том, что нельзя поддерживать писателей, которые осуждают СВО, потом — что тех, кто открыто не поддерживает СВО. Теперь все свелось к тому, что враги все, кто не поддерживает Прилепина и Сталина, так? И тот же Водолазкин, пишущий про древнерусскую культуру, или историк-самоучка Егор Холмогоров с книгами о русской культуре уже недостаточно хороши для литературы: АСПИР понадобилось разогнать, Водолазкина — заткнуть, Холмогорова — в списки на лечение свинцовой инъекцией в мозг.

Фото: Публицист Егор Холмогоров / РИА «Новости»

Борис Корчевников и телеканал «Спас» — на всякий случай туда же. Остался Захар Прилепин с друзьями, а в руководство литераторами продвигают автора вот таких стихов: «Доктор Менгеле, дружище, слишком рано ты ушел», <…> «Что ж, коллега, рад Вас видеть. Что, помучаем жидят?»

Всех пересажать! Но стало ли это неожиданностью? Нет. К спискам кандидатов на свинцовые инъекции шли давно. Начнем с того, что в 2022 году СМИ писали о якобы составляемых объединением ГРАД списков деятелей культуры, не поддержавших СВО. ГРАД — это группа по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, ее создание приписывали партии «Справедливая Россия». Тогда вопрос со списками повис в воздухе.

Фото: Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов на XIV съезде партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» в Москве / РИА «Новости»

К теме посадок вернулись в конце августа 2024-го, когда соратник Захара Прилепина Андрей Рудалев объявил, что вдову Егора Летова и наследников Цоя с Башлачевым нужно судить и дать им «минимум административку». Поводом стал отказ наследников в праве рэперу Ричу исполнять на своих концертах и записывать в своих альбомах песни покойных рокеров. Рич — из круга Захара Прилепина, вся компания начала «топить» вдову Летова с использованием всевозможных своих медиаресурсов. Объявили, будто и Наталья Чумакова, и «вдовы» Цоя с Башлачевым либералки и почти враги народа, потому что запретили якобы Ричу петь песню для сериала «Ополченский романс» по книге Прилепина. Потом оказалось, что вдова Летова песню для сериала как раз дала, но не разрешила Ричу исполнять ее по клубам и выпускать в его альбомах. А у Цоя с Башлачевым никаких вдов вовсе нет. Вот только никто не объяснился и не принес извинения.

Фото: Ilya Moskovets/URA.RU / Global Look Press

Публика пошумела и разошлась. Хотя уже тогда стало понятно, что мы имеем дело с опаснейшим явлением. До этого Захар Прилепин возмущался присуждению Шаману звания заслуженного артиста России и говорил, что надо давать звания певцам Джанго и Бобунцу — за то, что у них стаж поддержки Донбасса больше. Сначала думали, что писатель просто предлагает давать музыкальные награды за политические взгляды, а потом оказалось, что и Джанго, и Бобунец — хорошие знакомые Прилепина. Затем круг Прилепина с подачи писателя затянул песню о том, что нужно отправлять популярных музыкантов в окопы для поднятия боевого духа молодежи.

Фото: Певец Шаман (Ярослав Дронов). Sergey Elagin/Business Online / Global Look Press

«Я тут с утра слушал из интереса самые топовые песни наших рэперочков, у которых по 10/20/30 миллионов скачиваний — так они до сих пор поют про то, какие они гангстеры, и всю эту вот туфту: „Стволы на стол, педали в пол“, — и прочее». Можно было подумать, что Захар Прилепин предлагает мобилизовать своего приятеля Ричарда Семашкова — Рича — или Акима Апачева, но нет, эти имена не прозвучали. Рич в то время открывал на госгрант выставку о Борисе Рыжем, куда пригласил читать лекции о поэте не имеющих к нему отношения друзей Прилепина (Алексея Колобродова, Валерия Айрапетяна), а куратором выставки стал человек, о котором его же коллеги рассказывали, будто при объявлении частичной мобилизации он уехал в Казахстан. Также в это время Рич, видимо, готовил заявку на грант в 26,79 миллиона рублей на второй альбом «Садко-3000». Первый, на 8,3 миллиона рублей гранта ПФКИ, прошел так себе, но попросили в три раза больше.

Апачеву тоже, вероятно, некогда было воевать: в сентябре на сайте ПФКИ появилась заявка на грант 9,6 миллиона рублей для проекта «Русский космос» — конкурс рэперов, который бы проводился в… Telegram-канале Акима Апачева.

В таких условиях круг Захара Прилепина предложил отправить в окопы рэпера Басту и того же Шамана. Уже тогда нужно было насторожиться, но почти никто этого не сделал. Как ранее не настораживались, когда Прилепин жаловался, что его друзей-музыкантов мало слушают. А зря: вскоре Юлия Чичерина чуть не прямым словами угрожала, что некие бойцы разберутся с «Яндексом» — это было после того, как выяснилось, что умная колонка «Алиса» не знает Чичерину. Снова прошло мимо.

Фото: Певица Юлия Чичерина выступает на праздничном концерте, приуроченном ко Дню российского флага, 2023 год / РИА «Новости»

Назойливую журналистку — расстрелять! В октябре появился новый тревожный звонок. Соратник и непосредственный подчиненный Захара Прилепина по его литературной мастерской и издательскому импринту «КПД» Олег Демидов призвал сфабриковать против меня уголовное дело сразу по нескольким особо тяжким статьям. Так как я уже стала интересоваться грантовой поддержкой околоприлепинских проектов и писать о них, Олег Демидов простодушно предложил: «Ей бы пришить пару статей о дискредитации армии, о бесконечных оговорах, о предательстве Родины, в конце концов». Родина — это прилепинцы, понятно? Это было в ответ на мои, пока еще в соцсетях, публикации о бесчисленных грантах мастерской Захара Прилепина, на которые она подавалась. В частности, о гранте «Китеж и Светлояр — дорога подвига и преображения», на проект мастерская получила от ПФКИ 2,7 миллиона рублей, от которого остался только сайт с одной страницей.

Фото: Поэт Олег Демидов во время «Часа поэзии войны и мира» на IX книжном фестивале «Красная площадь» в Москве / РИА «Новости»

Известие, что литераторы предлагают посадить по шпионской статье какую-то журналистку, которая в одиночку взялась подсчитать суммы полученных прилепинцами госгрантов, не сильно всколыхнуло наше общество. Так обычно бывает, обратная сторона пережитого тоталитарного опыта: общество при столкновении с перспективами репрессий или доносов демонстрирует навыки выученной беспомощности. Итог? Недавно я опубликовала у себя промежуточные итоги последствий моего текста о грантах прилепинцев: подсчитала, что только в январе структурам Прилепина, его приятелям Ричу и Апачеву ПФКИ и Фонд президентских грантов отказали в грантах на общую сумму 67,5 миллиона рублей. В ответ сотрудник мастерской Захара Прилепина пообещал тоже внести меня в расстрельный список. Именно с такой формулировкой — расстрельный.

Уверена, что все резиденты январского списка врагов народа в октябре честно пропустили сообщение о призывах меня посадить. Ну что теперь скажешь?

Комиссар объяснит вам, что нужно читать У нас сформировался класс сажателей и расстреливателей. Они теперь составляют список врагов. И посещают круглые столы в Госдуме с призывом ввести цензуру, передать литературу и книготорговлю под полный государственный контроль. Кому-то даже может показаться, что китайский образец книгоиздания и распространения — хорошая идея. Призываю не обольщаться: пока нет оснований считать, что Захар Прилепин требует установить прозрачную систему управления книжным бизнесом, поставить на ключевые позиции лучших чиновников и развивать конкурентную литературу. Судя по всему, требовать он скорее станет передачи книжного дела под контроль своих приятелей. Почему я так решила? Но ведь все просто: если бы Прилепин рассчитывал создать конкурентную новую русскую литературу, на тот же круглый стол по литературе пригласили бы лучших, а не своих. Не Андрея Рудалева из Архангельска, который не имеет никаких больших заслуг. Не Александра Пелевина — человека, который пишет стихи на злобу дня и еще в 2021 году весело шутил аллюзиями на Гитлера. Да и вообще, согласно публичной биографии, не имеет высшего образования.

Фото: Соцсети

И на премию «Слово» лоббировали бы не крайне слабые книги Дмитрия Филиппова и Анны Долгаревой, которые, изданные Прилепиным, получили в сумме призов на четыре миллиона рублей. Причем массовый читатель их в руки так и не взял, в отличие от уже оформившейся военной прозы, которую пишут другие, не имеющие отношения к Прилепину люди. Есть уже отличные книги об СВО, есть бойцы, которые сумели их написать. Есть не воевавшие литераторы с хорошими книгами. Но премии получили прилепинцы. Еще в двух премиях приближенные Захара Прилепина засели к экспертных советах: премии Владлена Татарского и премии «Главкнига», где в финале три из пяти мест заняли близкие Прилепину литераторы: те же Филиппов, Долгарева и Дмитрий Артис.

Фото: Поэт, драматург Дмитрий Артис на творческом вечере к 100-летию писателя-фронтовика Бориса Васильева в книжном клубе «Достоевский» в Москве / РИА «Новости»

В «Слове» тоже были в экспертном совете друзья Прилепина. Даже автор стихов про доктора Менгеле Александр Пелевин там был. Он вообще до Госдумы выступил в Александро-Невской лавре, регулярно ездит по библиотекам страны, скоро выступление в самарском Доме офицеров. Как это стало возможным? Объяснение только одно: вероятно, все это направлено не на зарождение новой честной и патриотичной культуры, а на обеспечение тиражами, гонорарами и выступлениями узкого круга приближенных писателя. Видимо, для этого нужно устранить конкурентов.

Не думаю, что Захара Прилепина так уж волнуют взгляды Бориса Корчевникова, Андрея Медведева или монархистов. Его ведь не волновали либеральные взгляды собственника «АСТ-Эксмо» Олега Новикова, когда год назад прилепинское «КПД» вошло в состав холдинга и стало работать на мощностях «либералов», с которыми боролось.

Просто «Спас» и неприлепинские патриотические авторы — преграда для построения новой культуры, в которой все внимание и деньги доставались бы протеже и друзьям. И я, которую предложили довнести в расстрельный список, не идеологический враг им — я помеха для получения грантов. А вы, десятки миллионов читателей и слушателей, которые упрямо не хотят потреблять производимую кругом одного писателя культуру, для них досадное недоразумение. На вас у новых большевиков есть старые привычные средства — наган и винтовка. Не одумаетесь сейчас, не очнетесь, вам эти книжки в глотки прикладом забивать будут. Конкурентов посадить и расстрелять, над писателями поставить комиссара с наганом, над читателями — солдата с винтовкой. И пойдет дело. Наладится. Будете еще читать их и слушать. Как миленькие.