Сегодня 16:53 Отнять у отца Цоя, отобрать у вдовы Летова Публицист Миронова: случай с Ричем показал, что во враги можно записать любого 0 0 0 Фото: Телеканал «360» Эксклюзив

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Виктор Цой

Егор Летов

У нас тлеет опасный конфликт. Рэпер Рич из круга Захара Прилепина пожаловался, будто выходу его альбома мешают семьи сразу нескольких рок-звезд, которые не дали Ричу записать их песни. Причем рэпер обвинил наследников Егора Летова, Виктора Цоя и Александра Башлачева в антирусскости: якобы не договорились с Ричем, потому что не патриоты, не уважают Россию. По этой же причине якобы отказали дать песни знаменитых родственников для сериала «Ополченский романс» по книге Захара Прилепина.

Прилепин тоже подключился и прямо сказал: у наших звезд какие-то не такие вдовы. Неправильные. Третий их друг, критик Андрей Рудалев, вовсе написал, что «попускать» наследникам «такое» не стоит и надо влепить «минимум административку». Предложение судить детей и вдов рокеров начал критик со слов «Слава России!» Отчего общество заволновалось: не получится ли, что теперь, произнеся два этих магических слова и объявив себя патриотом, любой сможет отобрать у нас права — на имущество, наследство, песни, книжки…

Не те наследники История не закончена. Прочитав пост Рудалева о необходимости судить наследников, я встретилась с Ричем и спросила, как было дело. Поговорили только о вдове Летова: оказывается, Наталья Чумакова разрешила производителям сериала о донбассовских командирах использовать в фильме песню мужа «Как листовка». Одобрила, чтобы вставили 18 секунд песни в исполнении Рича. Об этом рэпер сейчас тактично умалчивает, напирая, что его обидели за поддержку России. А его друзья твердят, что хиты должны принадлежать народу. То есть, проще говоря, они хотят коллективизации в культуре. Попытка прикрыться интересами России не осталась незамеченной. За несколько дней конфликта о ситуации высказались многие — от Ксении Собчак до националистических пабликов. Все пришли к выводу, что мы столкнулись с вселяющим тревогу прецедентом, когда первый, кто громко откроет рот и назовется Россией, сможет раскулачить менее расторопного. Веселого в этом мало. Особенно зловещей ситуацию делает вертящаяся в голове строчка Летова «А моей женой накормили толпу…»

Стычка прилепинцев с наследниками рокеров поставила перед обществом несколько вопросов. Первый, конечно, в том, есть ли у нас защита от злоупотреблений кем бы то ни было политической ситуацией. То есть сможем ли мы дать отпор, если особенно ретивые граждане решат прикрывать патриотизмом свои коммерческие споры? И, если не сможем, как нам жить в новой реальности, где не то что нас, но и вдову Летова можно раздеть и разуть? Пикантность ситуации придает факт, что брат Егора Летова Сергей давно не любит вдову и многократно высказывался о том, что она недостойна авторских прав на песни мужа и доли в квартире. Сейчас Сергей Летов, дружащий с Ричем, называет заказными пасквилями тексты в защиту вдовы. Он хочет распоряжаться правами на песни брата и открыть в квартире, где рос с братом, музей. Вдова от прав и доли в квартире отказываться не хочет, музей открывать в панельной пятиэтажке не соглашается. Идет долгий спор о том, кто из них, брат или вдова, лучше знает, как хотел бы Летов. И тут Рич с Прилепиным кстати намекает, что надо вдову просто раскулачить.

Фото: Nadezhda Lebedeva/Russian Look / Global Look Press

Еще один важный вопрос: что делать, если наследники действительно окажутся прозападными, уедут за границу или просто решат, что дедушка писал плохие песни, не надо их исполнять. Есть ли действенный механизм по соблюдению воли поэтов и музыкантов, которые давно умерли? И что если один наследник уехал, а второй остался? Наконец, самый важный вопрос — о национализации прав. Национализировать хиты из золотого фонда, если наследники недобросовестные? А если недобросовестны национализаторы, что делать?

Пока мы над этими вопросами думали, критик Рудалев назвал наследников авторских прав обезьянами с гранатой. От своего предложения судить неугодных вдов не отказался. На данный момент вовсю идет спор о том, что права на советские и постсоветские хиты нужно вообще передать народу.

Мое и народное Об изъятии культурного наследия в пользу народа. Это разговоры совсем уже опасные. Потому что все мы прекрасно помним, как у нас уже изымали. Кроме того, мы понимаем, что на сей раз изымать предлагают у других. Грубо говоря, у нас. Сам Захар Прилепин от прав на свои песни, которые у него тоже есть, не отказывается. И от прав на книги. Изымать в общее обращение книги было бы даже душеспасительно для народа. Вы только представьте, что любой сможет издавать книги. За счет развернувшейся конкуренции они подешевеют, станут доступнее. Каждый получит право невозбранно переписывать и перерабатывать чужие книги, если считает, что они недостаточно хороши или нуждаются в обновлении. Книги самого Захара Прилепина тоже можно будет переделывать. Представьте: появится пять «Обителей» с разными концовками, в четырех из которых главные герои спасутся, потому что «люди не хотят негатива». Многочисленная семья Захара Прилепина денег за эти тиражи, конечно, получать не будет. Многочисленных породистых собак писателя придется кормить куриными головами.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Кто первый назовется патриотом и народом На РОИ висит инициатива о разрешении исполнять советские песни в новых аранжировках, если невозможно получить разрешение правообладателя. Но что значит невозможно? В одном случае правообладатель переехал в Штаты и не желает иметь с родиной никаких дел. В другом, как с Ричем, правообладатель отказался давать права. Пока инициатива собрала 69 подписей.

Потому что люди наверняка видят разницу: когда наследники фронтового поэта Долматовского запрещают исполнять ко Дню Победы его песню, потому что живут на Западе и когда вдова Летова запрещает Ричу записывать песню потому, что не считает Рича достойным.

Тут у желающих менять авторское право есть много вариантов. Считающий наследников обезьяной с гранатой Андрей Рудалев и его друг Захар Прилепин очевидно хотели бы вообще взять и отменить авторское право. Но не для всех, конечно, а только для «врагов России», антирусских, непатриотов и прочих. Звучит красиво, но случай с Ричем показал, что во враги можно записать любого. Можно даже целыми семьями. Тяп-ляп — и готово, страна узнала, что семья Цоя и Башлачева, вдова Летова — враги России. Правда, потом всплыли нюансы.

Фото: Petrov Sergey/news.ru / Global Look Press

Если даже не закон примут, а утвердят правоприменительную практику, по которой авторское право будет отчуждаться у «неправильных наследников», до нюансов руки просто не дойдут и разобраться, что там случилось с вдовой Летова, общество не успеет — вернее, по первому крику самых шумных и ушлых с ней как раз разберутся быстро.

Я не хочу, чтобы разрешили отбирать права у «непатриотов», потому что мне непонятно, кто будет решать, патриоты мы или нет, народу нужны хиты или конкретному рэперу. Те же друзья Захара Прилепина, заговорившие о недостойных наследниках, чем лучше меня патриоты? Я не понимаю.

Идея не считаться с правами непатриотов не нова. Было предложение продюсера Евгения Фридлянда вообще игнорировать авторское право наследников, живущих вне России: «Настало время, когда международные права не работают вообще. У нас нет связи с авторс­кими обществами в западных странах. Никто из них нам ничего платить не собирается. Соответственно, мы имеем право тоже не платить. Тем более за песни, которые составляют золотой фонд музыки, с которыми люди шли в бой и совершали подвиги».

Тоже дело опасное. Золотым фондом могут признать как песню «Давай закурим», так и трек иноагента Noize MC*. А следом признают таковым песни оставшихся в России, но не угодивших кому-то конкретному, у кого есть «выходы» на тех, кто распоряжается этим фондом. Песни Летова могут включить в золотой фонд, песни Цоя, Башлачева. И освободить их от бремени авторского права на том основании, что один из наследников поедет учиться в Лондон.