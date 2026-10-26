Ученые связали разнообразное питание со снижением риска язвы у пожилых

Разнообразный рацион снижает вероятность развития язвенной болезни у пожилых людей в краткосрочной перспективе. К такому выводу пришли специалисты медицинского колледжа Чанчжи, передает RuNews со ссылкой на журнал Frontiers in Nutrition.

Исследователи проанализировали данные более 13 тысяч человек старше 65 лет, собранные с 2008 по 2018 год. На старте наблюдений ни у кого из участников не было язвенной болезни. Разнообразие меню ученые оценивали по девяти группам продуктов.

У добровольцев с наиболее разнообразным питанием риск развития язвы оказался на 24% ниже, чем при однообразном рационе. Каждый дополнительный балл по шкале разнообразия соответствовал снижению угрозы примерно на 5,6% с поправкой на возраст, состояние здоровья и образ жизни.

При этом выраженная связь наблюдалась только в первые годы исследования. Спустя три года наблюдения статистическая значимость исчезала.