Астроном Бурмистров уточнил, что 1 октября ожидается пик звездопада Дневные Секстантиды

Пик редкого метеорного потока Дневные Секстантиды ожидается 1 октября около четырех утра. Наблюдать явление лучше вдали от городской засветки, сообщил астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров, пишет Ura.ru .

Активность Дневных Секстантид начинается 20 сентября. В период максимума можно будет увидеть до пяти метеоров в час.

Бурмистров пояснил, что этот поток отличается от большинства других утренней активностью. Его возможным родительским телом считают астероид 2005 UD, орбита которого проходит рядом с орбитой Земли. Ученые предполагают, что он может быть осколком древнего астероида Фаэтон, однако происхождение потока остается предметом научных дискуссий.

Для наблюдения нужно выбрать место с темным открытым небом и смотреть на восток, в сторону созвездия Льва, передает RT.

Радиант расположен немного ниже. Лучшее время для наблюдений — с 4:00 до 6:00 по местному времени 1 октября.

Чтобы заметить слабые метеоры, Луну стоит оставить за спиной или закрыть ее холмом либо строением.