Астроном Бурмистров уточнил, что 1 октября ожидается пик звездопада Дневные Секстантиды
Пик редкого метеорного потока Дневные Секстантиды ожидается 1 октября около четырех утра. Наблюдать явление лучше вдали от городской засветки, сообщил астроном Пермского Политеха Евгений Бурмистров, пишет Ura.ru.
Активность Дневных Секстантид начинается 20 сентября. В период максимума можно будет увидеть до пяти метеоров в час.
Бурмистров пояснил, что этот поток отличается от большинства других утренней активностью. Его возможным родительским телом считают астероид 2005 UD, орбита которого проходит рядом с орбитой Земли. Ученые предполагают, что он может быть осколком древнего астероида Фаэтон, однако происхождение потока остается предметом научных дискуссий.
Для наблюдения нужно выбрать место с темным открытым небом и смотреть на восток, в сторону созвездия Льва, передает RT.
Радиант расположен немного ниже. Лучшее время для наблюдений — с 4:00 до 6:00 по местному времени 1 октября.
Чтобы заметить слабые метеоры, Луну стоит оставить за спиной или закрыть ее холмом либо строением.