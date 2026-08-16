Прошедшую по Земле тень Луны во время затмения сняли из космоса

Роскосмос показал упавшую на Землю тень Луны во время солнечного затмения

Постепенное погружение во тьму западной части Европы, Великобритании и Исландии во время солнечного затмения снял российский спутник «Арктика-М». Видео с орбиты опубликовала пресс-служба Роскосмоса.

На опубликованных кадрах видно, как тень Луны, закрывшей Солнце, медленно проплывает, погружая континенты Земли в сумерки.

Редкое астрономическое явление — полное солнечное затмение — жители Восточного полушария Земли наблюдали в минувшую среду, 12 августа. В момент максимальной фазы Луна закрыла до 93% Солнца.

В Москве затмение продлилось всего девять минут. Жителям Санкт-Петербурга повезло больше: они могли наблюдать за тем, как лунный диск закрывает Солнце почти на час. Но полную фазу им увидеть также не удалось. Пик затмения пришелся на 20:50, когда Солнце уже уходило за горизонт.