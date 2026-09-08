Названа дата начала астрономической осени в 2026 году

В Северном полушарии астрономическая осень наступит позже календарной. Она начнется 23 сентября, сообщила пресс-служба Московского планетария.

Переход произойдет в день осеннего равноденствия. Если в Северном полушарии 23 сентября в 03:05 начнется астрономическая осень, то в южном — весна. Затем дни станут короче, а ночи длиннее.

Астрономическая весна стартовала в Северном полушарии 20 марта, лето — 21 июня. Ранее заведующий лабораторией солнечной астрономии Института космических исследований РАН, доктор наук Сергей Богачев сообщил, что дата и время зависят от високосных лет и особенностей календаря.

В сентябре 2026 года произойдут несколько астрономических событий. Луна приблизится к Антаресу, а к концу месяца произойдет полнолуние.