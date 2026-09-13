Астроном раскрыл, когда Плутон станет пригодным для жизни людей

Астроном Сурдин: через 5 млрд лет температура на Плутоне станет близка к земной

Через пять миллиардов лет Плутон может стать пригодным для жизни людей: температура на его поверхности приблизится к земной. Об этом на фестивале «Техноарт» в Новосибирске заявил старший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Владимир Сурдин.

«Мы его зря обидели, мы его теперь не планетой называем. Плутон через пять миллиардов лет станет вот таким местом для жизни человечества. Там будет температура как на Земле, а площадь поверхности Плутона в точности равна площади современной России», — сказал астроном.

Плутон считался девятой планетой Солнечной системы до 2006 года. Затем Международный астрономический союз отнес его к карликовым планетам. Масса объекта составляет около 7% общей массы тел на его орбите, поэтому он не считается гравитационно доминирующим.

Изменения связывали с будущей эволюцией Солнца. Примерно через пять миллиардов лет запасы водорода в его ядре должны иссякнуть, после чего звезда начнет расширяться и превратится в красного гиганта. Рост солнечной светимости будет происходить постепенно.

По оценке Сурдина, уже через 500 миллионов лет подходящая для жизни температура может установиться и на Марсе.

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