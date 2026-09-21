Астроном Киселев разъяснил, как Венера могла поглотить свой спутник

Гипотетический спутник Венеры мог приблизиться к планете под действием приливных сил, разрушиться и упасть на ее поверхность. Такой сценарий связан с крайне медленным вращением Венеры, рассказал астроном Александр Киселев, пишет aif.ru .

Ученые из США и Франции предположили, что у Венеры могла быть собственная луна. По их гипотезе, приливные силы разорвали бы спутник, а его обломки упали бы на планету.

Киселев пояснил, что судьба спутника зависит от скорости вращения планеты. Если она вращается быстрее движения луны по орбите, спутник удаляется. Так происходит с Луной, которая отдаляется от Земли примерно на 3,8–4 сантиметра в год. При более медленном вращении планеты спутник, напротив, теряет орбитальную энергию и движется к ней по нисходящей спирали.

Один оборот Венеры вокруг оси занимает 243 земных дня, причем она вращается в обратную сторону. По словам астронома, молодая Венера после столкновения могла вращаться за 5–15 часов, и ее спутник сначала удалялся бы. Затем вращение планеты замедлилось бы, а луна начала бы сближаться с ней. В разных моделях срок существования спутника составлял от 30 миллионов до 1,7 миллиарда лет.