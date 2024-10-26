«Никто не будет терпеть несправедливость». Почему в Коркине устроили цыганские погромы

Коркинцы простились с жестоко убитой Еленой Манжосовой. В расправе над женщиной, работавшей в такси, заподозрили цыган. Не дождавшись реакции от силовиков, местные жители решили самостоятельно найти виновных и устроили массовые погромы. Отец предполагаемого убийцы сам привел его в полицию — им оказался глухонемой парень. Суд арестовал его на два месяца, но горожане не поверили в эту историю — по их мнению, так решили спрятать настоящего убийцу. Что происходит в челябинском городе и почему власти долго не реагировали на конфликты с участием цыган — в материале 360.ru.

Тело Елены Манжосовой обнаружили в машине недалеко от дома 1 на улице Ватутина. В свой последний рейс она отправилась на днях. Ее коллеги рассказали, что она забрала клиентов из частного дома, где живут цыгане. После этого на связь больше не выходила. Не дождавшись быстрого ответа правоохранителей, местные жители вышли на массовые акции протеста. Они начали поджигать автомобили цыган и громить их дома. Начальника полиции в Коркине Владимира Дякина отстранили от работы, сообщил на встрече с жителями глава регионального ГУ МВД Сергей Космачев. Он уточнил, что его озаботила ситуация в городе, сообщил сайт 74.ru. Губернатор Челябинской области Алексей Теслер провел совещание по ситуации в Коркине, сообщила пресс-служб а регионального правительства. «Выражу серьезное недовольство деятельностью администрации Коркинского муниципального округа и всех территориальных органов власти», — подчеркнул глава региона. Он поручил разработать перечень проверочных мероприятий и социализировать цыган.

Подозреваемого в убийстве арестовали на два месяца. Отец молодого человека заявил 360.ru, что не верит в его причастность к совершению преступления. По мнению военного журналиста Романа Сапонькова, так цыгане могли попытаться спрятать от силовиков настоящего убийцу. «Есть подозрение, что это хитрый ход цыган в расчете, что следствие не сможет допросить инвалида, и на самом деле убийца — другой человек, скорее всего, сын влиятельных цыган», — написал военкор в своем Telegram-канале.

По словам местных жителей, цыгане давно не дают им спокойно жить — занимаются «криминальными делами». Коркинцы пожаловались, что предупреждали силовиков о нарастающем недовольстве, однако должной реакции не последовало. По мнению экспертов, в ситуации могли быть замешаны местные власти, закрывающие глаза на поведение цыган.

Терпение лопнуло Погромы и народные волнения в Коркине — это результат бездействия властей, рассказал 360.ru криминалист Михаил Игнатов. Он объяснил, что этого можно было избежать, если бы силовики быстрее начали искать подозреваемых в совершении убийства. «Видно, там уже точка кипения вырвалась наружу, потому что это, наверное, не первый случай, и люди, конечно, были на нервах, у них терпение подошло к концу, лопнуло, как говорится. Понимая, что в дальнейшем будет бездействие, дальнейшая эскалация обстановки, напряженности, дальнейшая безнаказанность этих цыган, они собрали стихийный митинг и пошли громить дом подозреваемых в совершении преступления, где жили два несовершеннолетних цыганенка», — отметил специалист.

Игнатов напомнил, что это не первый случай и жители ранее жаловались на цыган. Он обратил внимание на особенное отношение к ним со стороны властей. И это тоже вызывало вопросы у местных. Чем живут цыгане в Коркине Собеседник 360.ru рассказал, что власти «странно» относятся к цыганам — те не служат в армии, не платят налоги и живут своей закрытой жизнью. «Даже не таборной. Табор — это уже понятие риторическое, у них дома там, хорошие дома, у них там богатства и все прочее. Откуда это все берется?» — задался вопросом криминалист. По его словам, практически никто из цыган не работает.

Они живут в основном за счет криминала — наркотики продают в своих селениях, это рекой льется. Наркобизнес, воровство, вымогательство. Под угрозой физической расправы вымогают деньги у коммерсантов, бизнесменов — типа «сожжем твое имущество и твой бизнес». Короче говоря, людям, конечно, с такими соседями жить очень некомфортно. Некомфортно и боязно. Михаил Игнатов

Криминалист напомнил, что цыгане оказали вооруженное сопротивление местным жителям. Откуда у членов диаспоры оружие, законно ли оно — еще один вопрос в адрес правоохранителей. «Цыгане начали стрелять в людей, у которых не было оружия, заметьте: у них ничего не было. Это хамство и оборзевшесть», — констатировал Игнатов.

Фото: РИА «Новости»

Цыгане никогда «не начинают», рассказал корреспонденту ngs.ru коркинский цыган Николай. Он добавил, что живет в городе уже 30 лет и представители диаспоры «всегда уступают». «Мы-то тут при чем? Зачем всех громить? Они мне дом подожгли, хорошо, рядом пожарная машина была. Они все дома на улице разнесли», — высказался Николай о массовых погромах. Он добавил, что в результате волнений в городе могли пострадать дети. Кто покрывал цыганское гетто По мнению собеседника 360.ru, в Коркине образовалось так называемое государство внутри государства. Именно поэтому властям следует пересмотреть политику, чтобы не допускать подобного, объяснил он. «Не может быть цыганского сословия, которое живет на привилегированных условиях. Это раз. А второе — думаю, не просто так у власти к ним такое мягкое отношение. Скорее всего, тут имела место коррупционная составляющая. Что те же цыгане платили какую-то мзду местным властям, в том числе правоохранителям, поэтому к ним такое и было лайтовое отношение», — предположил Михаил Игнатов. Он добавил, что силовикам удалось предотвратить тяжкие последствия массовых беспорядков, однако из-за несправедливости ситуация может повториться. «Люди терпят все, могут вытерпеть холод, голод, какую-то нужду, но никто не будет терпеть несправедливость. Вот это самое страшное. Когда идет открытая несправедливость, и люди чувствуют, что в отношении них несправедливость, они этого терпеть не будут. Они выйдут и покажут открыто свое отношение к происходящему», — резюмировал специалист. Он подчеркнул, что цыганские поселения по закону не запрещены, а значит, позволены. Игнатов добавил, что все жители страны должны соблюдать закон и порядок.

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

По мнению члена Совета по правам человека при президенте Марины Ахмедовой, проблема с цыганами в России была всегда и периодически она будет выстреливать. Понятия этого народа не вписываются в российское законодательство и грубо его нарушают, написала Ахмедова в Telegram-канале. «Трагедия цыган в том, что, поменяй они свои понятия и образ жизни, табора не будет, может, и самих цыган не будет. <…> Поэтому цыганских детей так рано женят и выдают замуж — чтобы они были привязаны к табору обязательствами перед рано появившимися детьми. И когда-то этот узел на цыганском платке придется развязывать», — объяснила член СПЧ.

Цыган можно интегрировать в общество, они могут работать и заниматься всем, что не запрещено, рассказал 360.ru кандидат исторических наук президент Центра этнических и международных исследований Антон Бредихин. Опыт этого народа можно задействовать в разных отраслях, например в коневодстве. «Способствовать тому, чтобы именно в этих отраслях были созданы какие-то квоты, либо выделять социальные гранты по развитию коневодческого бизнеса. Здесь надо подумать, определить перечень <…> где цыгане могли бы себя максимально выгодно для всех сторон реализовать», — объяснил Бредихин. Он добавил, что цыгане сами могут наказать виновного в совершении преступления. По словам Бредихина, это приветствуется, но лишь в том случае, когда применяемые меры не идут вразрез с нормами российского законодательства. У убитой Елены Манжосовой остались двое несовершеннолетних сыновей. Губернатор Челябинской области Алексей Теслер поддержал семью женщины.