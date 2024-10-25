Отец подозреваемого в Коркине не поверил в причастность сына к убийству

Отец подозреваемого в убийстве в Коркине: в такси к нему мог кто-то подсесть

Подозреваемый в убийстве таксистки в Коркине, вероятно, не причастен к преступлению, следствию еще предстоит разобраться в обстоятельствах дела. На это указал его отец в беседе с 360.ru.

Мужчина признал, что его ребенок ехал в такси, но не исключил, что в салон по пути мог подсесть другой человек.

«Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть», — сказал отец подростка.

Мужчина подчеркнул, что если сын виноват, то ответит за содеянное по российским законам. Он призвал следствие найти истинного виновного в деле и пообещал оказать ему необходимую помощь.