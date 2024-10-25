Отец подозреваемого в Коркине не поверил в причастность сына к убийству
Отец подозреваемого в убийстве в Коркине: в такси к нему мог кто-то подсесть
Подозреваемый в убийстве таксистки в Коркине, вероятно, не причастен к преступлению, следствию еще предстоит разобраться в обстоятельствах дела. На это указал его отец в беседе с 360.ru.
Мужчина признал, что его ребенок ехал в такси, но не исключил, что в салон по пути мог подсесть другой человек.
«Как ребенок вступить мог в конфликт с женщиной? Я этого не могу понять. Он постоянно ездит домой из коррекционной школы в Челябинске на такси, отсюда я сам его отправляю, вижу, как едет. Никогда в жизни не было никакого конфликта с этим ребенком, в школе у него хорошие характеристики. У меня версия такая в голове, что к нему в такси мог кто-то подсесть», — сказал отец подростка.
Мужчина подчеркнул, что если сын виноват, то ответит за содеянное по российским законам. Он призвал следствие найти истинного виновного в деле и пообещал оказать ему необходимую помощь.
Сколько мы живем в этом городе, ни разу не было такого, чтобы обходили стороной. Я сам привез сына в отдел. Хочу только справедливости. Может быть, кто-то воспользовался им, больше ничего не могу сказать.
Отец подозреваемого в убийстве таксистки в Коркине
Отец подозреваемого добавил, что при погромах пострадали совершенно непричастные люди. По его словам, представители цыганской диаспоры открыли огонь, поскольку им пришлось защищать свои дома.
«У нас дети учатся в школах, как они туда будут заходить? Надо во всем разобраться. В городе такое происходит, что это на меня давит. Мне звонят разные кланы и спрашивают, почему они должны страдать. Город никто покидать не станет, а свою справедливость будем доказывать до конца», — подчеркнул мужчина.
Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она отправилась в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы, подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.
Бывший муж погибшей Петр в беседе с 360.ru не исключил, что к жене могли начать приставать в машине.