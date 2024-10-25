Ситуация в Коркине, охваченном беспорядками после убийства таксистки, была спровоцирована поведением цыган на протяжении долгих лет. Об этом 360.ru сообщил местный житель Василий.

«Все копилось годами, весь этот беспредел со стороны цыган. Народ просто восстал. МВД предупреждали, что добром это не кончится и произойдет такая ситуация. Ну, у нас говорят и до дела не доходит, а тут дошло. Народ собрался и пошел крушить дома», — сказал он.

Мужчина добавил, что во время народного схода представители цыганской диаспоры отстреливались. Правоохранители позднее изъяли оружие, но никого не задержали.

«Последней каплей, из-за чего все и произошло, стало убийство таксистки лицами цыганской национальности. Убили таксистку и уехали кататься. Жить стало невозможно. Они кидаются на маленьких детей, на девочек. Мне 26 лет, меня они боятся, сказать ничего не могут», — заключил Василий.

Днем ранее парень из цыганской диаспоры в Коркине убил местную жительницу-таксистку. После того как ее тело обнаружили с ножевыми ранениями, местные жители подожгли два цыганских дома и разбили несколько машин.

Утром 25 октября администрации Челябинской области заявили, что ситуация в населенном пункте стабилизировалась.