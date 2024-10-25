Представители цыганской диаспоры в Коркине с местными зачастую ведут себя невоспитанно и грубо. На это 360.ru пожаловалась жительница челябинского города.

«Этот народ не должен жить вместе с нами, потому что они просто дикие, не понимают русского слова, с ними бесполезно о чем-то договариваться. Они наглые, невоспитанные и злые. Живут как хозяева, а нас за людей не считают. Мы бы хотели, чтобы они отсюда выселились всем табором», — сказала она.

Женщина добавила, что между местными жителями и цыганами регулярно происходят конфликты.

«Мы постоянно ссоримся, на машинах катаются, беспредельничают. Однажды чуть не задавили мужа, не видят, куда едут. Таблеток своих нажрутся и с ума сходят», — добавила собеседница 360.ru.

Еще один горожанин подтвердил, что цыгане действительно ведут себя подобным образом.

«Им всем плевать на нас, живут и деньги получают. Откуда у них пенсия? Они все получают. Все зарабатывают, строят. <...> Они просто все наглые. <...> Хотят дождаться, что их убивать начнут. Это уже много лет кипит, просто все молчат. Девчонку убили, она причем тут? У нее двое детей остались», — заявил он.

Накануне в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. На свой последний вызов она поехала в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. После этого жители города начали погромы, подожгли минимум два дома и несколько автомобилей.

Отец подростка заявил 360.ru, что не верит в причастность сына к произошедшему. Он пообещал оказать следствию необходимое содействие.