Подозреваемого в убийстве таксистки в Коркине отправили в СИЗО

СК: подозреваемого в убийстве женщины в Коркине арестовали на 2 месяца

Жителя Коркина, которого заподозрили в убийстве женщины-таксиста, арестовали на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Следственного комитета.

Вечером 23 октября в Коркине нашли зарезанной женщину, зарабатывавшую извозом. Ее последний вызов был в район, где живут цыгане, поэтому в убийстве заподозрили 17-летнего выходца из табора. На следующий день в городе начались погромы и поджоги. Некоторых самых буйных их участников тоже задержали.

Бывший муж убитой предположил, что конфликт произошел из-за попыток цыган приставать к женщине. Он рассказал, что проблема с ними существует уже много лет и что представители табора регулярно участвовали в разных стычках.

Полиция тем временем прекратила работу местного Telegram-канала, в котором при попустительстве администраторов призывали к беспорядкам.