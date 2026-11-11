Function: ученые обнаружили, что молоко из черного кунжута может замедлять процессы старения

Ученые обнаружили, что молоко из черного кунжута может замедлять процессы старения. Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на исследование, опубликованное в научном журнале Food & Function.

Животные с искусственно ускоренным старением, получавшие напиток, стали активнее двигаться, у них снизились показатели окислительного стресса и воспаления, пишет KP.RU.

Для эксперимента использовалось нефильтрованное молоко, в котором сохранено больше клетчатки, жиров и природных антиоксидантов. Исследователи также обнаружили изменения в составе кишечной микрофлоры. По их предположению, защитный эффект связан с антиоксидантными свойствами кунжута и его влиянием на бактерии, но для подтверждения пользы у людей нужны дополнительные исследования.