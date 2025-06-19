Сегодня 02:28 Песков-лабубу, Lada за силуани и еда для богачей. Как прошел первый день ПМЭФ-2025 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Общество

Инвестиции

Санкт-Петербург

Дмитрий Песков

Бизнес

Lada

Экономика

ПМЭФ-2025

Первый день Петербургского международного экономического форума подошел к концу. Более 25 тысяч человек посетили «Экспофорум», где оценили оригинальные стенды участников, новую Lada Azimut и робота из Подмосковья. Чем запомнился старт самого ожидаемого делового события лета — в материале 360.ru.

Лабубу с портретами политиков Кастомизиронные игрушки с лицами российских политиков и экономистов представил на ПМЭФ 360.ru. Среди героев — зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и министр иностранных дел Сергей Лавров.

Фото: 360.ru

«Все чудоватее и чудоватее!» — оценил задумку пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Там же — ароматы ПМЭФ-2025. В набор вошли пять пробников парфюма с названиями «Цифровая экономика», «Улицы Подмосковья», «Инвестиции в ИИ», «Не для прессы» и один секретный.

Фото: 360.ru

Съемки в павильоне длились весь день. Интервью журналистам дали зампред Госдумы Борис Чернышов, хоккеист Вячеслав Фетисов, зампред Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» Артем Петрухин, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло, главный специалист отдела развития корпоративных продаж АО «АвтоВАЗ» Николай Бесфамильный. Робот София На стенде Подмосковья гостей встретил робот София. Черно-белый андроид с косой отвечал на вопросы об инвестировании, мерах поддержки предпринимателей и консультировал на тему открытия бизнеса. Разработчики оснастили необычного консультанта искусственным интеллектом и знанием двух языков — русского и китайского.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Посвященный современным технологиям подмосковный стенд удивил симулятором мини-погрузчика с экранами вместо стекол, чтобы с помощью рычагов и педалей расчищать подмосковные дворы от снега, и собственной версией советской электронной приставки «Ну, Погоди!». Вместо яиц предлагалось поймать продукты местного производства. Как развлекали участников ПМЭФ-2025 По «Экспофоруму» бродил Безумный Шляпник. Герой «Приключений Алисы в стране чудес» показывал фокусы и веселил гостей. Тем же занимались Крош и Ежик из «Смешариков». Выглядели они необычно, так как у первого выросли иголки, а у второго — длинные уши. Персонажи заявили, что так задумано. Руки незнакомцам пожимал робот по имени Володя с белой сумкой от Dior.

Фото: Альфа-Банк / Telegram

Обогатить гостей интеллектуально решил Альфа-Банк. Если в прошлом году он установил стенд с двумя восьмиметровыми красными драконами, то на ПМЭФ-2025 сделал спираль из книг о венчурном мышлении и искусственном интеллекте. Чем кормили на ПМЭФ-2025: меню и цены Самым дорогим на ПМЭФ стал ресторан «Варево», в меню которого — шедевры русской кухни, основанные на локальных продуктах, древнерусских рецептах и современных кулинарных техниках. Завтрак там стоит 2,5 тысячи рублей, пельмени из косули — 3,5 тысячи, ассорти морепродуктов — 27 тысяч. Также в меню — коньяк Hennessy XO за 110 тысяч рублей.

Фото: 360.ru

В гастрономическом пространстве ПМЭФ-2025 открылись также рестораны «Кубань», Lunch и «Башкортостан». В последнем обед на одного человека стоит 12 тысяч рублей, ассорти благородных сыров — 8,3 тысячи, рыбное плато — 6,3 тысячи. С запросами попроще — в кафе «Простоквашино» с завтраками, обедами и йогуртами на перекус. Чемодан с держателем для напитков Авиакомпания «Аэрофлот» показала чемоданы собственной разработки. Их оснастили адресной биркой, раскладным держателем для напитков и координатами аэропорта Шереметьево, чтобы потерянный багаж всегда возвращался на базу перевозчика.

Внутри серо-красных горфочемоданов — несессер и несколько отсеков. Презентовала новинку действующая стюардесса. Валюта БРИКС и набиулинки В руки участников форума попали 200 БРИКС-рублей от Нового банка развития. Купюру украсили птицами, флагами стран-основательниц объединения и надписями на разных языках. Собственную шуточную валюту выпустил 360.ru — мишустеры, набиуллинки, силуани, захарики, грефики и шадаевкоины. Банкноты можно даже обменять на памятные подарки, журналистам удалось расплатиться ими за возможность посидеть в новой Lada Aura.

Фото: 360.ru 1/6 Фото: 360.ru 2/6 Фото: 360.ru 3/6 Фото: 360.ru 4/6 Фото: 360.ru 5/6 Фото: 360.ru 6/6

«Шикарная монетизация личного бренда», — заявил основатель Grebenuk Resulting Михаил Гребенюк. Lada Azimut Новый кроссовер от АвтоВАЗа произвел фуррор. От любопытных глаз машину накрыли черной тканью и показали только в момент официальной презентации. Авто создали на базе Vesta с двигателями объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы, электроподогревом передних боковых стекол и колесной базой почти 2,7 метра.

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press / www.globallookpress.com

Серийное производство автомобилей начнется в 2026 году. Цена выше, чем у других машин Lada, но ниже, чем в среднем по рынку. Роботы и инновации Несколько компаний показали разработки в области робототехники. Например, механические руки челябинского «Завода роботов» разыграли реальную партию между гроссмейстером Анатолием Карповым и чемпионом Болгарии Веселином Топаловым, Cyberus создал мини-город, «Нацпроектстрой» привез технику на пульте управления, а NMH — всевидящий глаз.

Фото: 360.ru

«Яндекс Go» презентовал специальный сервис «Яндекс Вектор» для автоматизации работы коммунальщиков. С его помощью можно составлять детальные маршруты уборки улиц и следить за процессом онлайн. Те же алгоритмы, что и в такси, построят оптимальный маршрут с учетом дорожной ситуации и приоритетных зон, чтобы ускорить работу и сэкономить топливо. Пилотным регионом стало Подмосковье. Регионы на ПМЭФ-2025 Экспозиции регионов сделаны в одной концепции проекта «Душа России». Каждый павильон украсили национальным орнаментом.

Одним из самых ярких стал стенд Башкортостана. На 390 квадратных метрах соорудили уменьшенные копии кампуса Евразийского научно-образовательного центра, уфимский Дворец борьбы и завод БСК, гостей встречали медведь-пасечник высотой 6,5 метра и новый персонаж игры «Берлога: Химзавод» медведь-химик.

Фото: Правительство Башкортостана / Telegram

К корнеру Zasport выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова. Самые востребованные — «Если драка неизбежна, надо бить первым» и «Мне не платят за то, чтобы я был оптимистом».

Результат одновременно декоративно-прикладного и цифрового искусства представили авторы чувашского проекта «Вышитая карта России» и лаборатория актуальных технологий MARMA. Они установили интерактивную карту регионов России, где каждый субъект оформлен традиционным узором своего народа. Мастера цифровой графики обновили интерактивную карту прошлых лет, вручную отрисовав все узоры. Наведя смартфон на один из 89 регионов, гости посмотрят ролик о местных брендах, природных ресурсах, истории, культуре и туристических локациях.