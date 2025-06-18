Сегодня 13:08 Робот на основе ИИ и симулятор мини-погрузчика. Что еще представило Подмосковье на ПМЭФ? Стенд Подмосковья начал работу на ПМЭФ 0 0 0 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области Подмосковье

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Поддержка предпринимателей в Московской области

ПМЭФ-2025

Стенд Подмосковья открыли на Петербургском международном экономическом форуме. Его главной концепцией стали современные технологии. Гости смогут управлять промышленным манипулятором и мини-погрузчиком в виртуальной реальности, а также пообщаться с роботом Софией.

Стенд Подмосковья на ПМЭФ традиционно посвятили современным инновационным технологиям. Так, для гостей подготовили интерактивную игру по мотивам советских гаджетов «Ну, Погоди!», однако вместо известного мультипликационного персонажа они будут управлять промышленным роботом с корзиной, в которую нужно ловить произведенные в Подмосковье товары. «Любой посетитель может поймать товары и продукты, производимые в Московской области. При этом на экране растет сумма баллов — стоимость инвестиционной корзины в рублях. Таким образом, используя гаджет из прошлого и технологии настоящего, Подмосковье демонстрирует свои возможности», — рассказали в пресс-службе губернатора.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На другой части стенда расположен симулятор мини-погрузчика. Вместо стекол у него — экраны, где изображены подмосковные улицы. При помощи рычагов и педалей посетитель должен очистить двор от снега. Для составления планов уборки улиц и координации работы машин и дворников в регионе разработали решение «Яндекс Вектор» на базе технологии, которая используется в «Яндекс Go». Сейчас этот сервис тестируют в семи округах, а к системе подключили более 40 маршрутов и 35 сотрудников. Если инициатива покажет эффективность, ее тиражируют по всему Подмосковью, а затем — по стране.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 1/2 Фото: Пресс-служба губернатора Московской области 2/2

Еще один уникальный экспонат — робот София, который работает на основе искусственного интеллекта. На русском и китайском языках она рассказывает о мерах поддержки предпринимателей, способах поиска площадки для запуска предприятия и многом другом. Цифровой помощник будет консультировать тех, кто собирается открыть свое дело, предоставляя всю необходимую информацию в формате чата.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На стенде также представили макет государственного индустриального парка в формате «Все включено». Благодаря готовой инфраструктуре там можно быстро и удобно запускать производства, социальные объекты, кафе и магазины. Сейчас в Подмосковье работает восемь таких площадок.

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

На интерактивных экранах гости могут увидеть достопримечательности Московской области, а также инвестиционный потенциал региона. На них собраны все достижения в промышленности и сельском хозяйстве, а также возможности экспорта и многое другое. Петербургский международный экономический форум пройдет с 18 по 21 июня. Одной из главных тем станет развитие внутреннего рынка потребления.