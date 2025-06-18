«Дешевле аналогов». На ПМЭФ-2025 представили новый кроссовер Lada Azimut

АвтоВАЗ на ПМЭФ-2025 презентовал кроссовер Lada Azimut. Стоить он будет дороже других моделей Lada, но дешевле рыночных аналогов. Об этом рассказал президент автопроизводителя Максим Соколов.

Новый кроссовер создали на собственной российской платформе Vesta.

«Он будет чуть дороже, чем сегодняшняя линейка автомобилей АвтоВАЗа, но все равно далеко не оторвется. Это будет все равно в среднем дешевле, чем в целом по рынку», — уточнил Соколов на презентации.

Серийное производство Lada Azimut начнется в 2026 году. В автомобиле предусмотрены двигатели объемом 1,6 и 1,8 литра мощностью 120 и 132 лошадиные силы. В перспективе Azimut получит новый турбированный двигатель мощностью 150 «лошадей» с классической автоматической коробкой передач.

Одна из главных и необычных особенностей нового кроссовера Lada Azimut — это электроподогрев передних боковых стекол, рассказал «Известиям» руководитель продуктового маркетинга АвтоВАЗа Сергей Корниенко. Длина кроссовера превышает 4,4 метра, а колесная база составляет 2, 675 метра.

На полях ПМЭФ представитель АвтоВАЗа рассказал об оснащении нового автомобиля Lada Aura. Автомобиль высоколокализованный, практически все в нем российского производства.