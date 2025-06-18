«Все чудоватее и чудоватее!» В Кремле оценили лабубу с портретами политиков

Песков назвал чудоватой игрушку лабубу с его портретом

Фото: РИА «Новости»

На стенде 360.ru на Петербургском международном экономическом форуме представили кастомизированные игрушки лабубу с лицами известных российских политиков и экономистов. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с «Подъемом» оценил задумку.

«Все чудоватее и чудоватее!» — заявил пресс-секретарь президента России.

Среди лабубу оказались зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, председатель Центробанка Эльвира Набиуллина и глава МИД Сергей Лавров.

Лабубу —  созданный гонконгским дизайнером Касингом Лунгом бренд плюшевых монстров, напомнил RT. Игрушки привлекли внимание большого круга лиц, после того как участницу группы Blackpink Лису заметили с таким брелоком на сумке. Они получили вирусную популярность в Сети.

Депутат Госдумы Нина Останина предлагала ввести возрастную маркировку для лабубу. Парламентарий отмечала, что полный запрет на продажу фигурок не нужен, поскольку «в них нет ничего опасного».

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