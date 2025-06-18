Сегодня 15:48 Словом дня на ПМЭФ стал ИИ: как нейросети меняют повседневность Журналист Придыбайло: регулировать ИИ невозможно, но можно его развивать 0 0 0 Эксклюзив

Технологии

Искусственный интеллект

Нейросети

ПМЭФ-2025

Искусственный интеллект уверенно вошел в повседневную жизнь, помогая решать рутинные задачи. Нейросетевые технологии нужно развивать в России, чтобы не уступить в гонке за лидерство в этой сфере, отметил в интервью 360.ru на полях ПМЭФ-2025 в Санкт-Петербурге журналист, специальный корреспондент RT Константин Придыбайло.

По его словам, искусственный интеллект — главное слово ПМЭФ. Например, на стенде Московской области робот отвечает на вопросы про инвестирование, с помощью роборуки можно собрать собственную инвестиционную корзину. «Я по-разному отношусь к искусственному интеллекту. Потому что это удобно, упрощает некоторые вещи. Я признаюсь, что, например, мне было интересно обучить часть искусственного интеллекта у меня дома. И это реально работает. То есть я загрузил огромное количество текстов, которые пишу сам. Он их прочитал. И я говорю: „Можешь написать так-то, так-то?“ И он пишет реально практически моими словами. Это страшно», — сказал журналист. Придыбайло отметил, что ИИ помогает в ситуациях, когда нужно проанализировать большой объем данных, который нет времени прочесть и понять.

Фото: 360.ru

Искусственный интеллект как оружие Компания OpenAI, которая является одним из флагманов разработки искусственного интеллекта, подписала контракт с Минобороны США на 200 миллиардов долларов. Можно сделать вывод, обратил внимание собеседник 360.ru, что сами американцы уже воспринимают технологии как оружие. С искусственным интеллектом, подчеркнул Придыбайло, разговаривают дети и фактически зависят от того, что скажет им робот. «И не всегда эти роботы обучены, к сожалению, на российских каких-то знаниях. И это тоже, наверное, одна из тех проблем, которые будут обсуждать на экономическом форуме», — добавил он.

Фото: 360.ru

Регулировать ИИ невозможно, но можно развивать

Журналист выразил уверенность, что регулировать искусственный интеллект сейчас уже невозможно, но нужно развивать его так, чтобы Россия был первой в мире в этой сфере. Аналогичная ситуация была с покорением космоса в середине прошлого столетия.

Сейчас мы конкурируем в нейросетевой вселенной. Если тогда у нас Юрий Гагарин полетел первым, и первенство Советского Союза просто не подвергалось сомнениям, и СССР мог установить определенные правила поведения в космосе, и это приняли все страны мира. Константин Придыбайло журналист

Нам есть чем хвалиться Многие отечественные разработки в ИИ признаются за рубежом, заявил спецкор. Все знают про ChatGPT и OpenAI, однако и у России есть успехи. «Кстати, ПМЭФ учит всех пиарить, рассказывать о себе. У нас на фронте применяется ИИ. Помимо того, что он понимает, что под ним, так еще и сам принимает решение, куда падать. То есть видит, например, техника, знает, какая мощнее, какая более ценная. Например, иностранную какую-то машину поразить или советскую пушку старую», — поделился Придыбайло.