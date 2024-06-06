Посвященный сотрудничеству с Китаем стенд открыли на ПМЭФ-2024

На Петербургском международном экономическом форуме открыли стенд, посвященный взаимоотношениям России и Китая. Новое культурно-деловое пространство украсили два восьмиметровых красных дракона, сообщила пресс-служба « Росконгресса ».

«Мы уверены, что форум станет платформой для обмена опытом, заключения новых соглашений и укрепления партнерских отношений между российским и китайским бизнесом», — заявил на открытии председатель правления, директор фонда Александр Стуглев.

Яркий стенд установил Альфа-банк, который первым среди российских банков получил международный рейтинг в КНР на уровне национального и планировал открыть филиалы в Пекине и Шанхае. В выставочном центре «Экспофорум» установили двух красных восьмиметровых драконов. В открытии культурно-делового пространства принял участие зампред Инвестиционной ассоциации Китая, генсек Инвестфорума по развитию реальной экономики Хайян Ли.

ПМЭФ-2024 стартовал 5 июня. На стенде Московской области гостей форума встретил робот Женя.