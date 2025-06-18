Патриотический проект «Победа 9/45» запустили в России в преддверии 9 Мая. В разных странах мира прошли тематические концерты, автопробеги и другие мероприятия, где все желающие смогли почтить память своих предков. О важности таких патриотических инициатив 360.ru рассказал заместитель председателя Государственной думы Борис Чернышов на полях ПМЭФ .

АНО «Евразия» запустило патриотическое движение «Победа 9/45». Проект объединил 500 тысяч человек со всего мира, которые смогли почтить память своих предков, погибших в годы Великой Отечественной войны.

Праздники 9 Мая прошли в Киргизии, Узбекистане, Белоруссии, Франции, Австрии и других государствах. Несмотря на разную политическую позицию, жителей объединило желание знать историческую правду.

«Люди хотят исторической правды. Мы этот запрос увидели. Мы услышали, что люди хотят знать то, что на самом деле происходило в эти моменты», — сказал Чернышов.

В рамках проекта прошли патриотические акции, концерты и автопробеги. Несмотря на возможные запреты и помехи, в разных странах в этом году состоялась традиционная акция «Бессмертный полк».

«Мы можем либо руками разводить и говорить, какие они плохие, либо в лоб идти напролом и делать все для наших людей. Мы выбираем второй путь, поэтому у нас получается», — сказал он.

Так, в Молдавии акция прошла вопреки попытке запретить ее на государственном уровне. В завершение шествия толпа расступилась перед 100-летним ветераном, чтобы тот мог возложить цветы к Вечному огню.

«В одном окопе не было разделения на русских, молдаван, украинцев, белорусов, азербайджанцев, армян. Все сражались за Родину», — отметил Борис Чернышов.

Чернышов отметил, что отмена всего русского привела к обратному эффекту — наша культура снова стала популярной и интересной по всему миру. Благодаря суверенитету страны в области образования, технологий и науки в моду вернулся патриотизм.