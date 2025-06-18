«Аэрофлот» представил на ПМЭФ серию собственных чемоданов

Серию чемоданов с выбитыми координатами аэропорта Шереметьево представил на Петербургском экономическом форуме российский авиаперевозчик «Аэрофлот». Подробности о брендированном багаже ведущей 360.ru Регине Ореховой рассказала бортпроводница, работающая на стенде авиакомпании.

Стюардесса пояснила, что пока это опытные образцы, но в ближайшее время они станут доступны всем пассажирам. Представленные чемоданы предназначены как для ручной клади, так и для сдачи в багажное отделение.

Сумки оборудовали колесиками для удобного перемещения, а также специальной биркой для контактных данных пассажира на случай утраты. Складная ручка поднимается на два уровня для владельцев разного роста. Одной из главных особенностей новинки стал складной держатель для напитков на внешней стенке.

Внутри разместили несессер для хранения мелких вещей, а также два отделения: одно — с креплением, а второе — с закрывающимся на молнию тканевым покрытием. Перевозчик специально сделал чемоданы очень легкими, чтобы пассажиры не сталкивались с перевесом во время регистрации на рейс.

Организатор Петербургского экономического форума фонд «Росконгресс» выпустил официальный журнал, посвященный XXVI сессии мероприятия. Он доступен как в электронном, так и бумажном виде, которые распространят среди участников форума, а также среди пассажиров авиакомпании «Аэрофлот» и поездов «Сапсан».