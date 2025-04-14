Ожидание вместо счастья. Покупатели квартир в ЖК «Скандинавия» месяцами ждут ключи
Застройщики московского ЖК «Скандинавия» переносят сроки передачи квартир, принуждая молодые семьи с детьми ютиться в съемном жилье. Вопреки слогану «Искусство счастливой жизни», покупателям приходится только получать письма о задержках и ждать. О том, почему дольщики до сих пор не получили ключи, рассказала ведущая 360.ru Маша Муромова.
«„Искусство счастливой жизни“ — именно так звучит слоган у ЖК „Скандинавия“, который строится на юго-западе Москвы у Бутовского лесопарка. Но сколько стоит ждать, чтобы стать счастливыми?» — задалась вопросом она.
Покупатели должны были получить ключи еще в декабре 2024 года, но застройщик переносит сроки и обещает передать жилье только летом. Причины срыва сроков компания А101 не сообщила.
«Причины задержки мы не знаем. Надеемся, что дальнейшего переноса не будет, но на данный момент такой уверенности нет», — рассказал дольщик ЖК «Скандинавия» Андрей.
Покупательница квартиры Василина призналась 360.ru, что из-за отсутствия собственного жилья дети не получили московскую прописку и не могут ходить в государственный детский сад.
Сейчас нам с мужем и детьми приходится снимать однокомнатную квартиру, при этом мы платим громадный платеж по ипотеке. Нам нужно ремонт еще потом делать. Мы находимся в такой ситуации, что детям приходится ходить в частные детские сады
Василина
дольщик ЖК «Скандинавия»
Недавно компания разослала покупателям квартир электронные письма с новой датой передачи сдачи жилья — 30 июня 2025 года. В беседе с ведущей руководитель направления деловых коммуникаций подтвердила, что ключи от квартир отдадут владельцам сразу после завершения подготовительных работ и это произойдет до июня 2025 года.
«В основе проекта лежит философия стран Северной Европы, которые лидируют в рейтингах счастья, но пока что дольщики не выглядят счастливыми», — отметила ведущая.
Теперь собственникам квартир остается только ждать, политолог Алексей Ярошенко призвал создать реестр недобросовестных застройщиков, чтобы публиковать данные о нарушениях срока передачи ключей и информацию о наличии исков и жалоб.