Ожидание вместо счастья. Покупатели квартир в ЖК «Скандинавия» месяцами ждут ключи

Застройщики московского ЖК «Скандинавия» переносят сроки передачи квартир, принуждая молодые семьи с детьми ютиться в съемном жилье. Вопреки слогану «Искусство счастливой жизни», покупателям приходится только получать письма о задержках и ждать. О том, почему дольщики до сих пор не получили ключи, рассказала ведущая 360.ru Маша Муромова.

«„Искусство счастливой жизни“ — именно так звучит слоган у ЖК „Скандинавия“, который строится на юго-западе Москвы у Бутовского лесопарка. Но сколько стоит ждать, чтобы стать счастливыми?» — задалась вопросом она.

Покупатели должны были получить ключи еще в декабре 2024 года, но застройщик переносит сроки и обещает передать жилье только летом. Причины срыва сроков компания А101 не сообщила.

«Причины задержки мы не знаем. Надеемся, что дальнейшего переноса не будет, но на данный момент такой уверенности нет», — рассказал дольщик ЖК «Скандинавия» Андрей.

Покупательница квартиры Василина призналась 360.ru, что из-за отсутствия собственного жилья дети не получили московскую прописку и не могут ходить в государственный детский сад.