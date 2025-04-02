Реестр с нарушениями. В России придумали, как бороться с нечестными застройщиками

Ситуация, которая сложилась вокруг крупных застройщиков в Москве, требует жесткой и системной реакции государства. Речь идет не про отдельные нарушения, а про устойчивую схему, благодаря которой девелоперы чувствуют свою безнаказанность. Чтобы обеспечить безопасность их клиентов, нужно создать единый публичный реестр «проблемных застройщиков». Такую идею предложил политолог Алексей Ярошенко в беседе с 360.ru.

Что будет в реестре?

По его словам, в реестре зафиксируют данные о неправомерных застройщиках. Например, нарушение сроков передачи ключей по договору участия в долевом строительстве (ДДУ).

Также в перечне будет информация о наличии исков от дольщиков, факты ограниченного допуска альтернативных провайдеров, технические сбои после сдачи объекта, нарушения гарантийного обслуживания, жалобы в Роспотребнадзор, Минстрой или Мосжилинспекцию.

«Данные должны обновляться ежемесячно. Реестр должен быть доступен на портале Госуслуг и мэрии, а также автоматически встраиваться в системы ипотечных платформ (Дом.РФ, Сбер, ВТБ)», — сказал Ярошенко.

Как наказывать девелоперов?

В качестве наказания для «проблемных застройщиков» политолог предложил ограничить им доступ к новым проектам и запретить участвовать в госпрограммах строительства. Также против компаний из реестра можно ввести финансовые ограничения и обязать их предоставлять пострадавшим дольщикам жилье во временное пользование за счет застройщика.

Проблемные объекты, оставшиеся после недобросовестных девелоперов, Ярошенко предложил назначать на временных государственных управляющих. Дольщикам будут предоставлять ежеквартальные публичные отчеты об исполнении обязательств.

Политолог назвал введение реестра сигналом для общества. По его словам, государство в первую очередь поддерживает народ, а не строительные монополии. Квартиры нельзя превращать в товар на бирже, в то время как тысячи семей остаются без жилья.