«Грядут большие перемены». Кто из мировых лидеров примет участие в параде Победы в Москве

Празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в Москве носит исторический характер, что подтверждает список глав государств, которые примут участие в параде Победы 9 мая. Однозначно участие в торжественном мероприятии подтвердили около 10 иностранных лидеров. Кто из первых лиц приедет в Москву, кто отказался от приглашения, а также кто до сих пор не дал ответа — в материале 360.ru.

Кого пригласили Организация Договора о коллективной безопасности Российские власти ожидают, что на парад Победы в Москву приедут все лидеры стран — участниц ОДКБ. Директор первого департамента стран СНГ МИД России Микаэл Агасандян отметил, что все государства организации солидарны в недопустимости искажения первопричин «самого кровопролитного конфликта» в истории человечества, а также принижения роли народов СССР в избавлении мира от нацизма в 1941–1945 годах. Эти подходы зафиксировали в тематическом заявлении Совета коллективной безопасности, принятом в ноябре 2024 года. Содружество Независимых Государств Президент России Владимир Путин лично пригласил глав государств СНГ принять участие в параде Победы в Москве. Также он выразил надежду, что на торжественном марше на Красной площади будут представлены военные расчеты этих стран. Путин напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Глава МИД России Сергей Лавров выразил уверенность в присутствии лидеров стран — членов СНГ на параде в честь 80-летия Победы.

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Азиатско-Тихоокеанский регион Директор третьего департамента Азии МИД РФ Людмила Воробьева заявила, что Москва ожидает участия лидеров ряда стран АТР в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Дипломат отметила, что политический диалог со странами АТР развивается интенсивно, неуклонно растет взаимный интерес к развитию в экономической, гуманитарной и оборонной сферах. Египет На празднование 80-летия Победы пригласили президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси. Посол России в Египте Георгий Борисенко выразил надежду, что приглашение будет принято. Россия будет рада приветствовать египетского главу на торжествах, отметил дипломат. Иран Посол Ирана в России Казем Джалали заявил, что вопрос присутствия первых лиц страны на мероприятии еще рассматривается. Сам Джалали на торжественном мероприятии будет представлять свою страну. «Но чтобы на другом, более высоком уровне присутствовать, этот вопрос пока еще обсуждается», — заявил посол.

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Латинская Америка В Москве на праздновании Дня Победы ожидают многих лидеров латиноамериканских стран, сообщила замдиректора департамента государственного протокола МИД России Елена Подолько. Она отметила, что департамент будет заниматься организацией визитов по линии государственного протокола. США Президент США Дональд Трамп может приехать в Москву на празднование Дня Победы в случае достижения мира на Украине. Такое предположение выдвинул глава Сербии Александр Вучич. «Грядут большие перемены.<…> Если будет заключен мир до Пасхи, это было бы лучше всего для всех. Я подтвердил, что еду в Москву 9 мая, тогда бы на Красной площади мог бы оказаться и Трамп», — заявил Вучич. Венесуэла Путин лично пригласил на празднование Дня Победы президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Глава государства отметил, что в России помнят, что в тяжелые годы борьбы с фашизмом Венесуэла встала на сторону антигитлеровской коалиции.

Важную роль сыграли поставки венесуэльского топлива и смазочных материалов, которые через систему ленд-лиза направлялись в нашу страну, обеспечивая работу авиации и другой военной техники. Владимир Путин президент России

Индия Премьер-министра Индии Нарендру Моди тоже пригласили почтить присутствием парад Победы на Красной площади. «Ожидаем высокой представленности Индии на праздновании 80-й годовщины Великой Победы 9 мая в Москве. Надеемся, что делегацию возглавит премьер-министр Моди», — заявил посол России в Индии Денис Алипов. Мьянма Кремль пригласил премьер-министра Мин Аун Хлайна принять участие в праздновании 80-летия победы в Великой Отечественной войне 9 мая. Путин на прямой линии, которая прошла в декабре 2024 года, заявил, что будет рад видеть всех, кто захочет приехать на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

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Кто согласился приехать на 9 Мая Около 10 глав государств выразили однозначное согласие присутствовать на праздновании 80-й годовщины Победы над нацизмом. Среди согласившихся есть лидер страны НАТО и Евросоюза. Китай Председатель КНР Си Цзиньпин выразил желание посетить Москву для участия в праздновании Дня Победы. «Председатель Си Цзиньпин приурочил свой очередной визит в Москву к торжественным мероприятиям в честь победы в Великой Отечественной войне 9 мая», — заявил Лавров. Сербия Президент Александр Вучич в телефонном разговоре с Путиным подтвердил, что приедет в российскую столицу на торжественное мероприятия, а также направит военные подразделения для участия в параде Победы. Вучич заявил, что обязательно поедет в Россию, если не произойдет «конца света».

Фото: РИА «Новости»

Словакия Премьер-министр Словакии Роберт Фицо прибудет в Москву вместе с Вучичем. Главы государств уже договорились, что полетят в Россию вместе. Таджикистан В праздновании Дня Победы 9 мая примет участие президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Об этом заявил глава МИД республики Сироджиддин Мухриддин на переговорах с российским коллегой Сергеем Лавровым. Белоруссия Белорусский лидер Александр Лукашенко подтвердил свое участие в параде Победы в Москве. Расчет вооруженных сил страны примет участие в торжественном параде на Красной площади. Армения Премьер-министр Армении Никол Пашинян также планирует присутствовать на параде Победы на Красной площади. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Фото: РИА «Новости»

Бразилия Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва внес мероприятие в Москве в своей график зарубежных поездок. Об этом бразильский лидер заявил лично на пресс-конференции во Вьетнаме. Лула да Силва планирует переговорить с Путиным по вопросу мирного урегулирования конфликта на Украине. Республика Сербская Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик во время визита в Москву в конце марта заявил, что снова приедет в российскую столицу по приглашению Путина на празднование Дня Победы. По словам Додика, ничто не сможет изменить историческую правду о страданиях русского, сербского и еврейского народов во Второй мировой войне. «У России есть наша поддержка. Это страна, которая столкнулась со множеством вызовов за прошедшие столетия и продемонстрировала способность защитить свою самостоятельность и независимость», — заявил Додик.

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Мьянма Премьер-министр Мьянмы Мин Аун Хлайн подтвердил, что представители страны примут участие в торжествах в Москве. Восточный Тимор Президент Восточного Тимора Жозе Рамуш-Орта в своем первом интервью в качестве главы государства заявил, что желает присутствовать в Москве на торжественном мероприятии в честь Дня Победы. «Я уже сказал нашему министерству иностранных дел, нашему послу в Джакарте, чтобы они обратились в российское посольство, выбрали подходящий и удобный момент», — отметил президент. Рамуш-Орта заявил, что приложит максимум усилий, чтобы получить приглашение на парад Победы. В посольстве России в Индонезии заявили, что оптимистично настроены в отношении визита президента Восточного Тимора в Москву и его присутствия на параде.

Фото: РИА «Новости»

Иностранные военные расчеты на параде Победы В торжественном марше на Красной площади примут участие военные расчеты иностранных государств. Об отправке военных в Москву заявили главы Белоруссии и Сербии. От Сербии в параде Победы будет участвовать почетный караул — около 75 военнослужащих. Также вместе с российскими военными по Красной площади пройдут расчеты вооруженных сил Мьянмы. «Согласно имеющейся договоренности, расчет вооруженных сил Мьянмы пройдет вместе с российскими военными в торжественном параде на Красной площади», — сообщил Путин по итогам российско-мьянманских переговоров. Расчет вооруженных сил Таджикистана также пройдет в парадном марше по Красной площади 9 мая, подтвердил российский лидер.

Фото: Belkin Alexey/news.ru / www.globallookpress.com

Кого не пригласили На празднование 80-летия победы над фашизмом не пригласили глав недружественных стран. «Будут присутствовать иностранные гости самого высокого уровня из числа наших друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить с нами радость праздника Великой Победы. <…> Очевидно, что главы недружественных государств, курируемых первым европейским департаментом, с учетом проводимой ими русофобской политики к их числу не относятся», — заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артем Студенников. Россия также не отправляла приглашение в США. Однако представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню».

«Специально костюм есть» Спасенная в Курской области 101-летняя Ольга Минченко выразила желание посетить посвященный 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне парад на Красной площади. «Приду… У меня специально костюм есть. Я его не одеваю, он висит у меня, я только берегу, на День Победы надеваю эти медали и костюм», — рассказала старушка. Ольгу Михайловну, пережившую две войны, эвакуировали из Суджи. Ее осмотрели медики. Бабушку планируют забрать родственники из Тулы.