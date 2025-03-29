Президент Бразилии Лула да Силва подтвердил участие в параде Победы в Москве

Визит в Россию 9 мая остался в плане зарубежных поездок президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы. Об этом глава государства объявил в ходе пресс-конференции во Вьетнаме, где принял участие в бизнес-семинаре двух стран. Трансляция выступления да Силвы прошла на его официальной странице в социальной сети X .

Бразильский лидер заявил, что примет участие в праздновании, посвященном 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

«Я планирую приехать в Россию 9 мая, чтобы принять участие в праздновании 80-й годовщины Победы во Второй мировой войне», — заявил да Силва.

Он добавил, что в ходе майского визита на встрече с Путиным поднимет вопрос мирного урегулирования на Украине.

О визите президента Бразилии в Россию в мае ранее заявил его помощник по международным делам Селму Аморим. Он подчеркнул, что после завершения переговоров в Москве глава государства отправится в Китай на встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.