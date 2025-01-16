Россия не приглашала США на 80-летие Победы

Песков: никого из США на празднование 80-летия Победы в Москву не приглашали

Россия не отправляла приглашения в США на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. В Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань великому дню, сообщил РИА «Новости» официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Из США никому приглашения не направлялись. Но в Москве будут рады видеть всех, кто захочет отдать дань этому великому дню», — сказал он.

Президент России Владимир Путин ранее лично пригласил глав государств СНГ на неформальном саммите принять участие в праздновании 80-летия Победы, выразив надежду, что военные расчеты стран присоединятся к торжественному шествию на Красной площади.

Глава государства отметил, что Россия всегда открыта для всех, кто захочет быть с ней. Приглашением иностранных гостей будет заниматься МИД.

Красную площадь в Москве украсят по-особому к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.