Стал известен список стран, чьи лидеры приедут на парад Победы 9 Мая

В МИД ожидают, что лидеры всех стран ОДКБ примут участие в параде Победы

Российские власти ожидает, что лидеры всех государств — участниц Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) приедут на парад Победы в Москву. Об этом сообщил директор первого департамента стран СНГ министерства иностранных дел Микаэл Агасандян в интервью изданию «Союзники. ОДКБ» .

Он напомнил, что воспоминания о Победе в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов объединяют все страны ОДКБ.

«Мы солидарны в недопустимости искажения первопричин самого кровопролитного конфликта в истории человечества, жертвами которого стали десятки миллионов наших граждан, принижения ключевой роли народов Советского Союза в избавлении мира от порабощения нацизмом», — отметил дипломат.

Агасандян обратил внимание, что эти подходы зафиксировали в тематическом заявлении Совета коллективной безопасности, принятом в ноябре 2024 года.

До этого директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников заявил, что руководителей недружественных России стран не пригласят на празднование 80-й годовщины Великой Победы в Москве.