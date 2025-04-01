Президент Республики Сербской записал видео возле Кремля в Москве

Президент Республики Сербской в составе Боснии и Герцеговины Милорад Додик прибыл в Москву и посетил Могилу Неизвестного Солдата у кремлевской стены. Видеозапись он опубликовал в соцсети Х .

«Я прибыл в Москву. Каждый свой визит я начинаю с посещения Могилы Неизвестного Солдата, чтобы отдать дань 28 миллионам русских людей, погибших во Второй мировой войне», — сказал лидер республики.

Он также добавил, что по приглашению президента Владимира Путина 9 мая он снова прибудет в российскую столицу на празднование 80-летия Победы над фашизмом. По его словам, ничто не сможет изменить историческую правду о страданиях русского, сербского и еврейского народов во Второй мировой войне.

«У России есть наша поддержка. Это страна, которая столкнулась со множеством вызовов за прошедшие столетия и продемонстрировала способность защитить свою самостоятельность и независимость. Поэтому президент Путин — мировой исторический лидер российского народа. То, что сделал он для возрождения России, делали немногие люди за всю историю», — отметил Додик в своем заявлении.

Ранее стало известно, что президент Сербии Александр Вучич договорился с премьер-министром Словакии Робертом Фицо о поездке в Москву на парад Победы.