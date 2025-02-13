Глав недружественных стран не пригласят на 80-ю годовщину Победы

Руководителей недружественных России стран не пригласят на празднование 80-й годовщины Великой Победы в Москве. Об этом РИА «Новости» сообщил директор первого европейского департамента МИД Артем Студенников.

«Будут присутствовать иностранные гости высокого уровня из числа друзей и партнеров со всего мира, готовые искренне разделить радость праздника Великой Победы. Очевидно, к их числу не относятся курируемых первым европейским департаментом главы недружественных государств с учетом проводимой ими русофобской политики», — сказал он.

Дипломат отметил, что весь 2025 год пройдет под знаком 80-й годовщины Великой Победы над фашистской Германией.

«Главным событием станет Парад Победы в Москве на Красной площади», — добавил Студенников.

Ранее президент России Владимир Путин назвал знаковым год 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.