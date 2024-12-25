Путин лично пригласил лидеров СНГ на празднование 80-летия Победы в Москву

Президент России Владимир Путин пригласил глав государств СНГ принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве. Он рассчитывает, что военные расчеты из этих стран тоже будут представлены на параде.

«Дорогие друзья, ждем вас на юбилейных торжествах в Москве 9 мая», — обратился глава государства к коллегам на неформальном саммите СНГ.

Он выразил надежду, что военные подразделения из государств — членов СНГ смогут присоединиться к торжественному шествию на Красной площади.

Президент напомнил, что 2025 год в СНГ провозглашен годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Также во время саммита Путин предложил лидерам стран СНГ неформально п одвести итоги уходящего года.

Ранее стало известно, что к параду в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне Красную площадь в Москве украсят по-особому. Об этом сообщил заместитель начальника эксплуатационного главка Управления делами президента России Павел Зубов.