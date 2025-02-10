Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование Дня Победы

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях в честь Дня Победы в Москве. Об этом сообщил посол России в Пекине Игорь Моргулов в эфире канала «Россия 24» .

Си Цзиньпин приедет в Москву на празднование 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Торжественные мероприятия пройдут в российской столице 9 мая 2025 года.

По словам Моргулова, со своей стороны китайский лидер пригласил российского президента Владимира Путина посетить празднование победы над Японией в Пекине. Мероприятия по этому поводу состоятся в начале сентября.

Также о планах посетить парад Победы в Москве в этом году говорили президент Сербии Александр Вучич, президент Палестины Махмуд Аббас, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва и главы других государств. Знаковым может стать участие премьер-министра Словакии Роберта Фицо, поскольку страна является членом НАТО.