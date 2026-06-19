Сегодня 16:11 Девочки уходят первыми. Как и когда выросшие дети уезжают из родительского дома Психолог Покусаева: сепарация родителей и детей начинается с роддома 0 0 0 Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Взросление детей неизбежно ведет к их уходу из семьи, однако этот переходный период остается стрессовым вызовом для обоих поколений. И дело не только в психологической готовности мамы, папы и ребенка, но и в финансовой подоплеке этого процесса. Нужно ли приобретать или снимать жилье для сына или дочери, когда стоит отпускать детей в самостоятельную жизнь и как это лучше сделать, разбирался 360.ru.

Сепарация: подготовка начинается в роддоме Психологическая сепарация — это не одномоментное событие, а длительный процесс, который начинается с раннего детства, рассказала в беседе с 360.ru детский и семейный психолог Олеся Покусаева. «Очень часто психологи говорят о том, что пуповину перерезают в роддоме и уже тогда ребенок считается отдельной личностью. Да, он еще не может самостоятельно заботиться о себе, но тем не менее. Иначе, если бы не перерезали условную пуповину еще тогда, то потом ее порой приходится перерезать в весьма взрослом возрасте, и это происходит жестко», — рассказала эксперт. Покусаева подчеркнула, что в основе успешной сепарации всегда лежит внутренняя готовность родителей. Бывают случаи, что мама и папа не могут отпустить своего ребенка и до его 40 лет, продолжая всячески опекать.

Фото: РИА «Новости»

Чтобы ребенок спокойно отделился в нормальном юном возрасте, важно не мешать развитию у него самостоятельности с малых лет. Оно начинается с мелочей: лучше позволить малышу завязать себе шнурки, когда он выразил такое желание, чем бежать ему на помощь и завязывать самим, потому что так будет быстрее и аккуратнее.

Уже нет больших семей, как было раньше, когда в одном деревенском доме проживают родители, дети, внуки и так далее. Сейчас в норме дети живут отдельно от родителей. И готовить их к этому нужно не в 17-18 лет, а заранее. Олеся Покусаева

По словам собеседницы 360.ru, подготовка к самостоятельной жизни заключается не только в ментальном настрое. Не менее важно развитие бытовых навыков. «Был случай, когда клиент все время возил ребенка на машине в школу, а потом в 14 лет сказал ему: иди, получай паспорт самостоятельно. У ребенка был шок, потому что он никогда не ездил на метро, не общался с государственными учреждениями. И это очень жесткий конфликт с реальностью», — пояснила психолог. Чтобы развивать у наследников необходимые для взрослой жизни навыки, нужно привлекать их к домашним задачам и погружать в финансовые аспекты быта. «Например, практически никто из детей не знает, как снимать показания счетчиков. Но если ребенка научить, помимо самого этого навыка, у него начнет появляться понимание, как постоянно включенный свет в квартире в итоге сказывается на сумме коммуналки», — пояснила Покусаева.

Фото: РИА «Новости»

Когда наступает время уходить? Вопрос о том, в каком возрасте наступает оптимальный момент для отселения повзрослевшего ребенка, не имеет жестких границ. В качестве ориентировочного возрастного промежутка психолог называет 17-18 лет — период, когда дочь или сын поступают в вуз и могут даже перебраться жить в другой город. «До наступления совершеннолетия взрослые полностью отвечают за ребенка в любом случае. Сама я в 17 лет поступила в вуз и отселилась от родителей», — поделилась эксперт. При этом важно учитывать индивидуальные особенности наследника или наследницы: кто-то психологически готов выпорхнуть из гнезда чуть раньше, кому-то требуется чуть больше времени. Все индивидуально. По словам психолога, правильная сепарация — это не «отрезание», а построение новых зрелых отношений на дистанции. Процесс может оказаться непростым как для родителей, так и для детей. Но это вклад в их будущее.

Нужно все-таки понимать, что мы не можем на этой земле жить вечно и бесконечно заботиться о своих детях. Если нас не станет, как они будут жить дальше? Об этом необходимо задуматься.

Когда отселение становится необходимостью В некоторых случаях решение об отселении становится не просто желательным, а обязательным. Первый из них — это конфликтные отношения между родителями и детьми, жить в которых некомфортно обеим сторонам. Второй — когда молодой сын или дочь создают собственную семью.

Фото: РИА «Новости»

«Если у мальчика или девочки сложились собственные отношения, то в норме для молодой пары тоже начинать отдельную жизнь, чтобы их союз сохранялся и проходил проверку временем», — отметила психолог. Когда пара живет с родителями одного из партнеров, практически неизбежно возникают проблемы с личными границами и распределением обязанностей.

Например, девочка начинает на кухне у свекрови что-то творить сама, возникают споры, у одних в доме свои порядки, у других свой ритм жизни. Начинается дискомфорт.

Кому проще уйти: мальчикам или девочкам? По словам собеседницы 360.ru, к самостоятельной жизни, как правило, быстрее оказываются готовы представительницы прекрасного пола. Внутренняя зрелость приходит к ним быстрее. «В основном девочки готовы сепарироваться раньше. Они более социальные, быстрее отправляются во взрослую жизнь. Мальчики в целом взрослеют позже, тем более сейчас, нередко они более инфантильные», — констатировала эксперт. Однако подход к отселению детей отличается в обратную сторону. Практика показывает, что при поиске отдельного жилья родители чаще больше опекают дочерей, чем сыновей. «Дочкам квартиры снимают чаще, поскольку мальчики, как правило, начинают зарабатывать самостоятельно. Если мальчик переезжает на учебу в другой город, то чаще всего родители помогают первый год, а со второго учебного года они уже сами кооперируются с товарищами и что-то арендуют», — рассказал 360.ru эксперт по недвижимости Иван Солдатенков.

Фото: РИА «Новости»

Кроме того, при выборе квартиры для дочери чаще всего на осмотр родители приезжают вместе с ней или же сами общаются с риелторами в режиме онлайн. По словам Солдатенкова, таким образом девочек оберегают от возможных неприятностей. Когда лучше покупать жилье для ребенка? Если аренда квартиры — вопрос довольно простой, то принятие решения о покупке жилья для ребенка — это важный шаг, к которому некоторые родители относятся с сомнением. По словам Солдатенкова, при наличии возможностей лучше решиться на приобретение недвижимости уже сегодня, не дожидаясь каких-либо лучших условий.

Я всегда говорю: есть возможность — покупайте. Не нужно ждать более выгодных цен. Клиенты, которые купили квартиры год назад, сейчас радуются, потому что недвижимость только подорожала. И даже если в будущем цены опустятся, не стоит об этом переживать. Еще неизвестно, какие будут условия для покупки. Иван Солдатенков

Собеседник 360.ru назвал хорошим подход приобретения будущего жилья для ребенка в новостройке, когда сам ребенок еще маленький. В этом случае к взрослению сына или дочери квартира уже будет готова, а за прошедшие годы сможет себя окупить. «Люди покупают и, пока ребенок растет, сдают в аренду. Когда он подрос, сможет туда переехать. Но за условные 15 лет квартира принесла нормальный доход, который пойдет на оплату института или же частично окупит само вложение», — заключил эксперт.