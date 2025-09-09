Психолог Соловьева отметила, что лишний вес зачастую связан с незавершенной сепарацией

Психолог Елена Соловьева в эфире радиостанции «Говорит Москва» поделилась мнением о связи пищевых привычек и отношений с матерью.

«Все проблемы с весом обычно связаны с сепарацией. В 99% случаев лишний вес — это неотсепарированность от мамы», — заявила специалист.

Также Соловьева отметила, что следствием непростых отношений с матерью могут быть веганство или вегетарианство. Кроме того, психолог подчеркнула, что проблемы с сепарацией могут проявляться даже при нормальном весе:

«Если у вас нормальный вес, но он болтается то туда, то сюда пять килограммов. И вы склонны успокаиваться через еду, это проекция родительской фигуры переносится на продукты», — заключила эксперт.