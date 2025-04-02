Психолог Панфилова: ранняя сепарация может обернуться детской травмой

Проректор Института консультативной психологии и консалтинга Наталья Панфилова в эфире радиостанции « Говорит Москва » предупредила о риске психической травмы у ребенка при слишком раннем отделении от родителей.

По словам специалиста, возраст сепарации зависит от воспитания и начала самостоятельной жизни.

«Это все очень индивидуально. <…> Не очень хорошо, когда ребенок слишком рано уезжает из родительского гнезда», — предупредила эксперт.

Она пояснила, что при слишком ранней сепарации может возникнуть детская травма. Самостоятельность обычно начинается в подростковом возрасте: у девочек — чуть раньше, у мальчиков — чуть позже, примерно с 13 до 16 лет.