В России отметили увеличение числа людей, которые живут отдельно от родителей

В России увеличивается количество людей, которые живут отдельно, хотя молодежь все еще часто живет с родителями. Об этом рассказала директор Ассоциации организаторов студенческих олимпиад «Я — профессионал» Валерия Касамара в интервью «Известиям» .

Касамара отметила, что изменения в структуре домохозяйств являются ключевым индикатором.

«Всесоюзная перепись населения 1989 года фиксировала средний размер семьи на уровне 3,5 человека по СССР и 3,2 по РСФСР. По итогам Всероссийской переписи 2021 года средний размер частного домохозяйства в России составляет уже 2,2–2,46 человека», — пояснила она.

Эксперт добавила, что рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, также является важным показателем. В 2002 году доля таких домохозяйств составляла 22,3%, а в 2021 году она достигла 41,8%, или 27,6 миллиона человек. В Москве этот показатель достигает 52%, в Санкт-Петербурге — 49%.

По словам Касамары, ситуация различается в зависимости от региона. В Москве и Санкт-Петербурге наблюдаются максимальные показатели отдельного проживания, что связано с развитой инфраструктурой и мобильностью населения. В малых городах и сельской местности доля совместного проживания выше из-за необходимости ведения хозяйства и более тесных межпоколенных связей.

Несмотря на рост доли одиночных домохозяйств, молодежь не всегда может позволить себе раннюю сепарацию. Решение жить отдельно или с родителями определяется прежде всего жилищными условиями и экономическими возможностями.