Психолог Панасюк связал несамостоятельность мальчиков с заботой матерей

Современные мальчики взрослеют медленнее, чем девочки. Несмотря на официальный возраст совершеннолетия — 18 лет, подлинная зрелость приходит к молодым людям позднее. Об этом заявил психолог Дмитрий Панасюк в беседе с сайтом KP.RU .

Эксперт назвал современную молодежь инфантильным поколением, имеющим несоответствие физического и ментального возраста.

«Особенно у мальчиков. Это связано еще и с тем, что сейчас мальчиков часто воспитывают мамы, а под материнским крылом комфортно. А вот девочки развиваются быстрее, сепарация от родителей у них происходит раньше», — пояснил специалист.

Психолог рекомендовал родителям научиться своевременно предоставлять детям свободу, позволять им совершать ошибки, делать выбор и нести за него ответственность. Только так у молодого поколения появляется шанс стать по-настоящему взрослыми.