Опрос «Т-Ж»: в среднем россияне начинают жить отдельно от родителей в 21 год

Россияне в среднем начинают жить отдельно от родителей в 21 год. Это выяснилось по результатам опроса, проведенного изданием «Т-Ж» и поступившего в редакцию «Газеты.Ru» .

Треть опрошенных сначала переехали в съемную квартиру, оплату которой частично взяли на себя родители. У 29% респондентов первым жильем стало общежитие, они переехали раньше всех — примерно в 17,7 года.

В среднем те, кто сразу платил за аренду сам, были на четыре года старше тех, кому помогали родители, — им было 22,9 и 18,4 года соответственно. В 22–23 года обычно переезжают в квартиру, купленную родителями или полученную в наследство, в 25 лет — в жилье, оплаченное совместно, еще позже, в 29 лет — в купленное самостоятельно.

Многие россияне (36%) стали жить отдельно в 17–18 лет. Второй по популярности ответ — от 21 до 23 лет: во многом это связано с получением профессионального образования. Люди, переехавшие в раннем возрасте, считают, что и другим надо сепарироваться раньше. Те, кто начал жить один в 17 лет, полагают, что съезжать нужно в 19, а те, кто стал жить отдельно после 30 лет, называют возраст сепарации 24 года.

Опрос проводился среди 1,5 тысячи россиян со средним возрастом 32,6 года.