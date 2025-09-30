Эксперт ПНИПУ Неверова заявила, что финансовая помощь от родителей взрослым детям тормозит сепарацию

Финансовая помощь родителям взрослым детям имеет свои плюсы и минусы. Она может помочь молодым людям начать самостоятельную жизнь, но также может привести к инфантильности. Старший преподаватель кафедры «Социология и политология» ПНИПУ Юлия Неверова в беседе с Life.ru отметила, что финансовая помощь может тормозить процесс сепарации и не создавать стимулов для развития финансовой грамотности.

Согласно статистике, каждый третий россиянин в возрасте до 23 лет получает помощь от родителей (31%), а 5% опрошенных живут исключительно за родительский счет.

Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат психологических наук Ольга Юрьева считает, что систематическая финансовая помощь может привести к формированию инфантильной личности. В худшем случае такая поддержка трансформируется в созависимость.

Однако в обществах с коллективистскими взглядами, таких как Россия, взаимовыручка между поколениями семьи считается нормой. Доцент кафедры «Социология и политология» ПНИПУ, кандидат социологических наук Константин Антипьев пояснил, что в правильном варианте помощь должна быть направлена на развитие и старт, а не на потакание слабостям. Это способствует укреплению семейных уз и формированию надежной системы социальной безопасности внутри рода.