Сегодня 02:56 «Убивать — моя работа». Исповедь Саши Солдата услышала психолог: ее выводы насторожили Психолог Паустовская: Саша Солдат не чувствует вины, его слова — оправдания Фото: РИА «Новости» Эксклюзив

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Мощный Land Rover с красным кожаным салоном стоит на окраине Подмосковья. За рулем — крепкий парень с жестким взглядом. Это Саша Солдат, самый грозный киллер 90-х. Он держал в страхе всю Москву, а теперь заговорил. Какие тайны убийца раскрыл в первом интервью, в чем признался и что поняла о бандите психолог — в материале 360.ru.

В чем признался Саша Солдат Интервью с Пустоваловым выпустил Mash. Бывший киллер Ореховской группировки заговорил впервые после освобождения. На вопрос журналистов о том, испытывает ли он муки совести перед семьями убитых им людей, Пустовалов ответил, что не намеревается вести себя словно «20-летняя посыкуха».

У меня нет никаких угрызений совести. Зачем мне это? Саша Солдат

Смерти своих жертв стрелок считает закономерными, так как большинство из них были из криминальной среды. Значит, знали на что шли. Кровавое ремесло убийцы Пустовалов описал через метафору с цирковым львом: хищное животное всегда действует по своей природе, а дрессировщик, сознательно заходящий к нему в клетку, прекрасно понимает все сопутствующие риски. Большой разницы между тюрьмой и волей Солдат почти не видит. Каждый человек, объяснил Пустовалов, с рождения живет в ограничениях, просто условия у всех разные. Правила жизни уложились в одну фразу: «Вернись обратно в стойло, овечка». Досталось и пассажирам метро: стоит спуститься в подземку, уверяет Солдат, и увидишь лица, как у сидельцев. Себя он аттестовал просто: у него особенные мозги. Остальных назвал одноклеточными обезьянами, которым нужны лишь кровь, грязь и волосы.

Фото: Изображение сегенерировано нейросетью / 360.ru

Почему убийцу не мучит совесть Клинический психолог Инна Паустовская в беседе с 360.ru отметила, что киллер в интервью продемонстрировал «классический набор защитных и когнитивных искажений, характерных для людей, годами совершающих насилие и живущих в криминальной среде». Заявления о том, что Пустовалов не испытывает угрызений совести психолог назвала признаком отсутствия эмпатии. «В психологии это антисоциальная направленность, психопатические черты. Важнее другое: он не просто не чувствует вины, он конструирует „закономерность“, чтобы превратить убийства в нечто рациональное, почти неизбежное. Это не философия, а постфактумное оправдание», — заметила Паустовская. Кроме того, подобная позиция говорит о формировании защитного механизма.

Личность такого типа характеризуется поверхностными эмоциями, манипулятивностью, высоким порогом тревоги и неспособностью интегрировать чужую боль в свою картину мира. Инна Паустовская

Фото: Википедия

Лев или нарцисс? Метафора Саши Солдата со львом тоже неслучайна. Здесь играют роль те же защитные механизмы — рационализация и проекция ответственности. «Он представляет себя „львом“ (сильным, но подчиненным обстоятельствам), а жертв — „дрессировщиками“, которые „знали, на что шли“. Так снимается вина: не я убийца, а они сами выбрали роль. Это типичная техника манипуляции: „Они сами виноваты“, „Это была игра по правилам“», — объяснила специалист. По мнению психолога, такая позиция формируется поэтапно через моральное отстранение: сначала происходит дегуманизация жертвы («он не человек, а цель»), затем — дистанцирование («я всего лишь исполнитель»), и в итоге — переопределение ответственности («так устроен мир»). «В криминальной среде добавляется групповая поддержка: другие убийцы, „понятия“, „кодекс“. Система становится ригидной, автоматической. Она не требует усилий — работает как фон. Поэтому в интервью он говорит об этом спокойно, без эмоций», — рассказала Инна Паустовская.

Фото: РИА «Новости»

В интервью Саша Солдат называл себя особенным. Остальных же — «одноклеточными обезьянами». Психолог указала на то, что это похоже на нарциссизм.

Это грандиозный нарциссический паттерн. Он делит мир на «избранных» (себя) и «биомассу». Такое мышление выполняет две функции: поддержание самооценки после 22 убийств и снятие моральных барьеров. Если другие — «обезьяны», то их убийство не убийство, а нечто меньшее. Это псевдокогнитивная надстройка над эмоциональной пустотой. Она помогает не сойти с ума, но ценой полной моральной деградации. В клинической литературе это описывают как злокачественный нарциссизм в сочетании с антисоциальными чертами. Инна Паустовская

Психолог предположила, что у Пустовалова были базовые предпосылки к такому складу личности. Эмоциональная холодность, сниженная эмпатия и склонность доминировать часто проявляется уже в юности. Длительная изоляция, отсутствие нормальных привязанностей и криминальная субкультура только усилили эти качества. Без обратной связи скорректировать такие черты оказалось невозможно. В итоге формируется замкнутая система: «Я особенный, остальные — ничто». «Даже при предрасположенности без криминального опыта такой крайний цинизм встречается редко. Его интервью демонстрирует не философию, а систему психологических защит, которая позволила человеку совершить множество убийств и сохранить внутренний комфорт. Это не признак силы или особого ума, а признак глубокой моральной и эмоциональной деформации. Такие высказывания не должны романтизироваться», — резюмировала Инна Паустовская. Эксперт подчеркнула, что заочный анализ по интервью не равен диагнозу. В таком случае можно говорить лишь о психологических механизмах, которые проявляются в высказываниях.

Фото: РИА «Новости»

Кто такой Саша Солдат Лихие 90-е в России породили настоящий культ криминальных «героев». Страна могла не помнить имени министра финансов, зато клички киллеров были у всех на слуху. Саша Македонский, Дружик, Ося, Джако. Вскоре к ним присоединился и Саша Солдат. Он отслужил в морской пехоте, вернулся в Москву и попал в Ореховскую ОПГ. К 1993 году бандиты контролировали почти всю столицу. Уже после ареста Пустовалов заявил следователям, что сотрудничать не собирается.

Исповедей от меня не ждите. Что докажете, то мое, а что нет, на том и суда нет. Саша Солдат

Его криминальный путь и в самом деле можно отследить только по доказанным преступлениям. Первым эпизодом Пустовалову вменили ликвидацию криминального дельца Александра Биджамо (Ассириец) и его приятеля из той же среды Геннадия Уткина.

Фото: РИА «Новости»

Преступление Солдат реализовал с запредельной наглостью. Это моментально вознесло его в новый ранг: лидеры группировки поняли, что в их распоряжении появился идеальный палач. Пустовалов ликвидировал «зарвавшихся» коммерсантов и членов собственной группировки. Провинившихся подельников Саша Солдат «раскладывал на конструктор». И хвастал, что в таких делах ему никто не помогал.

Потому что, скажем так, на это нервов хватало только у меня. Саша Солдат

Греческий вояж с утюгом Отдельной строкой в «резюме» Пустовалова стоит расправа с киллером Курганской ОПГ Александром Салоником по кличке Саша Македонский. Солоник и Пустовалов были хорошо знакомы, их группировки некоторое время союзничали. К 1996 году у бандитов возникли разногласия. В ту пору Саша Македонский прятался в Греции. Он только что сбежал из «Матросской тишины» и собирался уйти на покой. Повидаться со старым приятелем «ореховские» послали Сашу Солдата.

Фото: РИА «Новости»

Тот снял виллу неподалеку от дома, который арендовал Солоник. Жил киллер с подругой, топ-моделью Светланой Котовой. Солдат сразу наведался к коллеге. Македонский, считавший, что в Греции вполне безопасно, согласился прокатиться в город в компании. По пути заехали на виллу Пустовалова. Из дома Солоник уже не вышел. Убивать — его работа В конце 90-х МВД взялось за преступность очень серьезно. Членов «ореховских» задерживали в Европе, в США и Китае. Пустовалова арестовали 19 ноября 1999 года. Сопротивления он не оказал, но и явку с повинной писать отказался. Киллера хотели посадить до конца жизни.

Фото: Экстрадированный Грецией в Россию лидер саяногорской организованной преступной группировки Владимир Татаренков / РИА «Новости»

Однако Саша Солдат дал понять, что рассмотрит вопрос о сотрудничестве. Посыпались показания против Буторина-Оси, Пустовалов сдал братьев Пылевых и Дмитрия Белкина, Белка. За это палача пообещали не сажать пожизненно. Доказать удалось 22 убийства. На суде Пустовалов не выразил ни тени раскаяния.

Я солдат, убивать — моя работа, и на мне нет ни единой капли невинной крови. Саша Солдат

Сашу Солдата приговорили к 24 годам лишения свободы. Свадьба под надзором За колючей проволокой Пустовалов времени не терял. Он познакомился с молодой девушкой — психолог собирала в тюрьме фактуру для диссертации. Преступник сумел ее обаять.

Фото: РИА «Новости»

Свадьбу сыграли в колонии. В начале 2010-х у пары появился и сын. Пресса считает, что у мальчика уже есть американское гражданство. В ноябре 2023 года Саша Солдат вышел на свободу. Это прессе прокомментировал бывший член Перовской ОПГ. Экс-преступник рассказал, что многие люди до сих пор имеют на Пустовалова «серьезный зуб». Саша Солдат поселился в Подмосковье. Он водит дорогой автомобиль и выглядит так, словно спит по ночам совершенно спокойно.