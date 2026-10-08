В Техасе казнили убийцу впервые после неудачной попытки с Кристой Пайк

В американском штате Техас исполнили первый в стране смертный приговор после несостоявшейся казни Кристы Пайк. Об этом сообщило агентство Associated Press .

По данным журналистов, Джамаала Говарда обвинили в убийстве, которое произошло при ограблении магазина в 2000 году. Мужчина выстрелил продавщице в грудь.

Перед исполнением смертного приговора он принес извинения родственникам погибшей, поблагодарил друзей и близких.

«Техасец, застреливший продавца магазина, казнен в среду вечером, став 30-м казненным в США в этом году и первым после неудачной попытки властей Теннесси ввести смертельную инъекцию Кристе Пайк неделю назад», — заявили в агентстве.

До последнего момента защитники осужденного добивались отмены приговора, ссылаясь на опасность, связанную с применением того же препарата, что и в историей с Кристой Пайк.