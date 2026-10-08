Сыгравший отца убийцы в фильме «Крик» актер Си Морган умер в 72 года

Прославившийся ролью отца серийного убийцы в маске вопящего призрака в фильме «Крик» актер Си Морган умер в возрасте 72 лет. Как сообщило издание TMZ со ссылкой на материалы судебной медицинской экспертизы. Звезду экрана нашли в ванной комнате в доме в Лос-Анджелесе.

Данные о причинах и обстоятельствах смерти в документах не фигурировали.

Представитель городской полиции на запрос редакции сообщил, что дежурный наряд правоохранителей прибыл по вызову после сообщения, что взрослый мужчина потерял сознание и лежит на полу в одном из домов.

Собеседник издания подчеркнул, что тело забрали прибывшие на место судебные эксперты. Он не исключил, что актер скончался по естественным причинам.