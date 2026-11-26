Вовлечение в преступную деятельность, мошенники в интернете и вредные привычки — это лишь малый список актуальных угроз, с которыми могут столкнуться дети. Для минимизации опасности и поиска решения проблемы в Москве провели V Национальный форум «Здоровье и безопасность детей». Что за вопросы составили повестку дня и какие практические инициативы выдвинули эксперты — в материале 360.ru.

Председатель Попечительского совета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская заявила, что безопасность и здоровье детей — это ежедневный труд. По ее словам, вовлечение в деструктивное поведение и террористическая угроза сейчас переходят все границы.

Мы не должны допустить на территории Российской Федерации внедрения тех террористических, опасных для нашей страны и для нашего подрастающего поколения знаний и умений.

Ведущие эксперты из разных отраслей выступили с конкретными практическими инициативами. Например, участникам представили «Теорию маркеров» — практический справочник, который помогает распознать вербовку до первого поручения и рассчитан в том числе на детей.

Исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина отметила, что постоянно находится с подростками в диалоге. По ее словам, они присылают большое количество писем с размышлениями на тему отрицательных явлений.