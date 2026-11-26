Форум «Здоровье и безопасность детей» прошел в Москве
Вовлечение в преступную деятельность, мошенники в интернете и вредные привычки — это лишь малый список актуальных угроз, с которыми могут столкнуться дети. Для минимизации опасности и поиска решения проблемы в Москве провели V Национальный форум «Здоровье и безопасность детей». Что за вопросы составили повестку дня и какие практические инициативы выдвинули эксперты — в материале 360.ru.
Председатель Попечительского совета Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская заявила, что безопасность и здоровье детей — это ежедневный труд. По ее словам, вовлечение в деструктивное поведение и террористическая угроза сейчас переходят все границы.
Мы не должны допустить на территории Российской Федерации внедрения тех террористических, опасных для нашей страны и для нашего подрастающего поколения знаний и умений.
Елена Мильская
Ведущие эксперты из разных отраслей выступили с конкретными практическими инициативами. Например, участникам представили «Теорию маркеров» — практический справочник, который помогает распознать вербовку до первого поручения и рассчитан в том числе на детей.
Исполнительный директор Национального мониторингового центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерина Мизулина отметила, что постоянно находится с подростками в диалоге. По ее словам, они присылают большое количество писем с размышлениями на тему отрицательных явлений.
Предлагают разные варианты решения проблем. Иногда достаточно неординарные, нестандартные, но которые имеют реальный эффект на практике.
Екатерина Мизулина
Что касается вопросов здоровья, главный внештатный специалист-педиатр Департамента здравоохранения города Москвы Исмаил Османов высказал мнение, что любые действия будут недостаточно эффективными без объединения усилий с общественностью, организациями и родителями. По его мнению, это взаимодействие важно как для оказания конкретной медпомощи ребенку, так и для предупреждения последующих заболеваний.
Организаторы форума выразили надежду, что детство будущего будет в первую очередь здоровым и безопасным.